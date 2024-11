Koop-Hit im Warhammer-Universum kostet nach Mega-Update gerade 95 Prozent weniger auf Steam

Warhammer: Vermintide 2 wird auch sechs Jahre nach Release noch mit Updates versorgt.

Bisher wurden wir in Warhammer: Vermintide 2 zu strahlenden Helden, indem wir Horden von Rattenmenschen und Dämonen vermöbelt haben. Nach dem letzten großen Update ist es jetzt allerdings möglich, eine neue Perspektive einzunehmen und im neuen PvP-Modus auch mal in die Haut der Bösen zu schlüpfen. Damit können jetzt Spielerinnen und Spieler in 4er-Teams gegeneinander antreten.

Wenn ihr händeringend nach Freunden zum Mitspielen sucht, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Vermintide 2 ist auf Steam gerade richtig günstig und es gibt eigentlich keine gute Ausrede für eure Freunde, euch hängenzulassen.

Mega-Rabatt auf Steam

Das Koop-Spiel ist auf der Valve-Plattform aktuell um 95 Prozent reduziert, kostet euch also keine 2 Euro.

Grundlegend werft ihr euch in Vermintide 2 mit drei Mitspielerinnen und Mitspielern direkt ins Warhammer-Koop-Gemetzel. Ihr sucht euch einen von fünf verschiedenen Helden mit eigenen Fähigkeiten aus, und kämpft euch anschließend durch die Skaven-Horden, die eure Stadt überrennen.

Eure Mittel in den Schlachten setzen sich aus unterschiedlichen Kampfstilen und Fähigkeiten zusammen. Während der Söldner eurer Gruppe zum Beispiel im Nahkampf spezialisiert ist, kennt sich der Zwerg vor allem mit Verteidigung aus, die Zauberin, nunja... mit Magie und die Waldelfe ist natürlich mit Bögen besonders tödlich.

2:19 Düstere Warhammer-Action bekommt Versus-Modus: In Vermintide 2 spielt ihr jetzt gegen die Helden

Über die Runden hinaus erklimmt ihr mit euren Charakteren ihre Talentbäume und Karrieren und schaltet so immer mächtigere Fähigkeiten frei. So habt ihr immer wieder die Möglichkeit, neue Strategien zu ergründen.

Zusätzlich zum Koop-Modus kam am 14. November der neue Versus-Modus heraus, der euch jetzt auch erlaubt, das Schlachtfeld von der anderen Seite aufzurollen.

Der Versus-Modus

Ähnlich, wie ihr es von früher aus Left 4 Dead kennt, könnt ihr euch in diesem Modus für eine von zwei Seiten entscheiden. Entweder ihr bleibt bei den herkömmlichen Helden mit ihren Fähigkeiten oder ihr kämpft für die Pactsworn, also die Skaven. Beide Seiten haben dabei eigene Spielweisen. Spielt ihr auf der Seite der Helden, habt ihr die Wahl aus den fünf altbekannten Charakteren mit ihren Spezialgebieten.

Habt ihr euch für die Pactsworn entschieden, wählt ihr euren Charakter immer wieder neu aus fünf verschiedenen Skaven, die euch zur Verfügung stehen. Werdet ihr von den Helden niedergestreckt, schlüpft ihr in den nächsten Rattenmenschen. Auch sie kommen mit eigenen Fähigkeiten daher, ihr seid aber flexibler in der Wahl eurer Strategie, da ihr ja immer wieder neu wählt.

Nicht nur der Versus-Modus kam dazu. Mit Patch 6.0 wurde das Fortschrittssystem von Vermintide 2 überarbeitet und soll so neuen Spielerinnen und Spielern den Einstieg erleichtern. In einem neuen Ingame-Handbuch sollen zudem grundlegende Funktionen im Spiel erklärt werden. Außerdem soll hier zukünftig auch tieferes Spielwissen zu finden sein.