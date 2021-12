Woran merkt man, dass wieder mal ein Jahr zu Ende geht? Okay, weil Last Christmas wieder im Radio läuft. Aber natürlich auch am Steam Winter Sale! Der ist am 22. Dezember gestartet und möchte, dass ihr euch und euren Liebsten noch das ein oder andere Spielegeschenkt macht.

Hier findet ihr alle Infos zum Steam Winter Sale 2021. Natürlich haben wir auch einige der besten Angebote für euch herausgesucht.

Der Pile of Shame: Bevor ihr wild einkauft, gibt's die übliche »Warnung«: Bedenket euren Stapel der Schande! Falls ihr also lieber doch was von eurer Liste wegspielen wollt, hilft euch unsere Beratung zum Vernichten des Pile of Shame.

Alles zum Steam Winter Sale

Wann startet der Steam Winter Sale?

Die Rabatt-Aktionen sind am 22. Dezember 2021 um 19 Uhr gestartet. Ihr solltet eure Wunschliste also genau im Auge behalten! Denkt daran, dass Steam ein paar Minuten lang überlastet sein kann, da der Ansturm entsprechend groß ist.

Wann endet der Steam Winter Sale?

Der Sale läuft planmäßig bis zum 5. Januar 2022, also zwei Wochen lang. Wie üblich endet die Aktion auch wieder um 19 Uhr deutscher Zeit.

Welche Spiele sind im Angebot?

Da der Winter Sale einer der größten Sales im Jahr ist, könnt ihr euch über hunderte Angebote und viele reduzierte AAA-Titel freuen. Eine kleine Auswahl von uns für euch:

Deathloop: Der Zeitschleifen-Shooter ging bei den Game Awards zwar beinahe leer aus, konnte aber mit seinem rasanten Gameplay und der starken Story dennoch viele Genre-Fans überzeugen ( 30 Euro , 50 Prozent reduziert)

, 50 Prozent reduziert) F1 2021: Der WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton ist zwar vorbei, doch die virtuelle Formel 1 kennt keine Winterpause. Seit dem letzten Update auch mit neuen Tracks wie Imola und Portimao. ( 24 Euro , 60 Prozent reduziert)

, 60 Prozent reduziert) Troy: A Total War Saga: Das Echtzeit-Strategiespiel schickt euch in antike Massenschlachten. Doch Obacht: Auch euer stetig wachsendes Weltreich muss auf der Strategiekarte von euch verwaltet werden. ( 37 Euro , 25 Prozent reduziert)

, 25 Prozent reduziert) Jedi: Fallen Order: In diesem Star-Wars-Action-Adventure müsst ihr knallharte Kämpfe bestehen, um dem verloren geglaubten Jedi-Orden neue Hoffnung zu schenken. Inklusive einiger Cameos berühmter Charaktere! ( 15 Euro , 63 Prozent reduziert)

, 63 Prozent reduziert) Jurassic World Evolution 2: Dinos – eigentlich ist damit schon genug gesagt. Aber nun gut: Ihr seid für den Aufbau und die Organisation eures eigenen Jurassic Parks zuständig. Allerlei Dinosaurier-Arten mit eigenen Besonderheiten warten darauf, von euch ein adäquates Heim zu erhalten. (42 Euro, 30 Prozent reduziert)

Forza Horizon 5: Das Rennspiel schickt euch ins bunte Mexiko und platzt beinahe vor Umfang. Unzählige Rennen, Sammelaufgaben und andere Challenges werden euch für Wochen beschäftigen – mindestens. ( 54 Euro , 10 Prozent reduziert)

, 10 Prozent reduziert) Battlefield 2042: Der Launch des Shooters war von Pleiten, Pech und Pannen geprägt. Wenn ihr darauf vertraut, dass DICE in den kommenden Monaten das Ruder noch einmal herumreißen kann, dann könnt ihr den aktuellen Battlefield-Teil derzeit reduziert eurer Bibliothek hinzufügen. ( 39 Euro , 34 Prozent reduziert)

, 34 Prozent reduziert) Predator: Hunting Grounds: Seid ihr lieber Jäger oder werdet ihr lieber gejagt? Ganz egal, wie eure Antwort ausfällt: Dieser asymmetrische Multiplayer-Shooter wird euch und eurem Freundeskreis viele unterhaltsame Stunden bescheren. ( 20 Euro , 50 Prozent reduziert)

, 50 Prozent reduziert) Hunt: Showdown: Der Multiplayer-Shooter feierte dieses Jahr große Erfolge und wurde seit seinem Launch 2019 stetig besser. Das bewies auch unser Test-Update im August. (20 Euro, 50 Prozent reduziert)

74 20 Test-Update Hunt Showdown ist 2021 ein Meisterwerk

Guardians of the Galaxy: Erlebt gemeinsam mit der chaotischen Truppe rund um Star-Lord, Drex, Gamora, Rocket und Groot ein gigantisches Abenteuer und rettet das Universum vor den Plänen einer durchgeknallten Sekte. ( 39 Euro , 35 Prozent reduziert)

, 35 Prozent reduziert) Horizon: Zero Dawn – Complete Edition: Der ehemalige PlayStation-Exklusivtitel lässt sich mittlerweile auch auf dem heimischen Rechner erleben. Die tapfere Aloy macht sich auf den Weg, um den monströsen Maschinen das Handwerk zu legen und ihre Heimat zu retten. ( 25 Euro , 50 Prozent reduziert)

, 50 Prozent reduziert) The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY: Gibt es wirklich noch jemanden, der Geralts episches Open-World-Abenteuer noch nicht besitzt und mindestens ein Mal durchgespielt hat? Wenn ja: Kauft euch diesen Rollenspiel-Koloss und sagt euren Liebsten für die nächsten Monate Lebewohl. ( 10 Euro , 80 Prozent reduziert)

, 80 Prozent reduziert) Days Gone: Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten ähm, auf euren Monitor. Denn in diesem Open-World-Spektakel müsst ihr euch nicht mit ein oder zwei Hirnfressern auseinandersetzen, sondern euch gegen hunderte dieser hungrigen Zeitgenossen erwehren. ( 30 Euro , 40 Prozent reduziert)

, 40 Prozent reduziert) Dead by Daylight: Schlüpft entweder in die Haut eines Killers oder kämpft um euer Überleben. In diesem Survival-Horror-Hit braucht ihr gute Nerven und müsst in der Lage sein, euch mit eurem Team abzusprechen. ( 10 Euro , 50 Prozent reduziert)

, 50 Prozent reduziert) No Man's Sky: Wenn ihr an Weihnachten keine Lust auf lange Familienfeste mit ungesundem Essen und unvermeidbaren Streitereien habt, könnt ihr zu den Sternen aufbrechen. Unzählige Planeten warten darauf, von euch erkundet zu werden. Dank des vorbildlichen Supports der Entwickler ist dieser Indie-Hit mittlerweile eine glasklare Empfehlung. (27 Euro, 50 Prozent reduziert)

71 30 Nachtest No Man's Sky kassiert die Belohnung für vier Jahre Arbeit

Alle Angebote im Preisvergleich

Tabellen sind etwas Wunderbares. Deswegen kommt auch dieser Sale-Artikel nicht ohne praktischen Preisvergleich aus. Wir listen euch übersichtlich auf, wie gut (oder nicht ganz so gut) die Rabatte bei Steam aktuell im Vergleich zu anderen Anbietern ausfallen. Viel Spaß beim Stöbern!

Steam GoG Gamesplanet Epic Games Store Deathloop 29,99€ - 27,99€ - F1 2021 23,99€ - 53,99€ - Troy: A Total War Saga 37,49€ - 31,99€ 37,49€ Jedi: Fallen Order 14,79€ - 14,80€ 14,79€ Jurassic World Evolution 2 48,99€ - 59,99€ 41,99€ Forza Horizon 5 53,99€ - - - Battlefield 2042 39,59€ - 39,99€ 39,59€ Predator: Hunting Grounds 19,99€ - 17,99€ 19,99€ Hunt: Showdown 19,99€ - - - Guardians of the Galaxy 38,99€ - - 38,99€ Horizon: Zero Dawn Complete 24,99€ 24,99€ 22,99€ 24,99€ The Witcher 3: GOTY 9,99€ 10,00€ - 9,99€ Days Gone 29,99€ - 26,99€ 29,99€ Dead by Daylight 9,99€ - - 9,99€ No Man's Sky 27,49€ 27,49€ 49,49€ -

Wo kann ich noch vergünstigt Spiele kaufen? Steam und andere Shops versuchen, sich vor Weihnachten gegenseitig zu unterbieten - eine Übersicht aller Rabatt-Aktionen findet ihr hier:

60 12 Weihnachten 2021 Alles Sales bei Steam, Epic, GOG und Co.

Noch ein Tipp: Denkt dran, dass Epic gerade wieder jede Menge Spiele verschenkt, jeden Tag ein anderes. Eventuell lohnt es sich für euch, wenn ihr erstmal abwartet, ob euer Wunschspiel vielleicht auch unter den Geschenken ist. Hier verraten wir euch jeden Tag, was ihr gratis abstauben könnt.