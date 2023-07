Auf Steam erscheint diese Woche ein PS5-Hit, der auch auf dem PC die 90 knacken könnte

Ratchet & Clank gehört zu den besten PS5-Spielen und kommt diese Woche auf Steam.

Die nächste Woche des Sommers 2023 wird eingeläutet und eigentlich stecken wir gerade mitten im gefürchteten Sommerloch. Allzu viel merkt man davon dieses Jahr aber nicht, denn es erscheinen immer noch regelmäßig große und auch richtig gute Spiele.

Erst letzte Woche erschien mit Jagged Alliance 3 eines der besten Strategiespiele des Jahres, diese Woche geht es mit einem Action-Spiel weiter, dass das Zeug zur 90er-Wertung hat. Wir lassen euch hier aber auch noch wissen, welche weiteren Spiele bei Steam aufschlagen.

Highlight der Woche: Ratchet & Clank: Rift Apart

1:26 Ratchet & Clank: Rift Apart gibt's jetzt auch bald für PC! Offizieller Trailer zum Port

Genre: Action | Entwickler: Insomniac Games | Release: 26. Juli 2023

Vor zwei Jahren erschien Ratchet & Clank: Rift Apart für die PlayStation 5 und zählt bis heute zu einem der besten Spiele für Sonys aktuellste Konsole, der im GamePro-Test mit einer 90 gekrönt wurde. Vor allem auch deshalb, da die Entwickler von Insomniac die neuen technischen Möglichkeiten der PS5 komplett ausreizen wollten und dazu gehören beispielsweise rasend schnelle Ladezeiten.

Was die PS5 kann, kann der PC aber natürlich schon lange und so landet das wilde Abenteuer des Spieleveteranen Ratchet und seines stählernen Kumpanen Clank endlich auch auf Steam. Ihr schlüpft in die Rolle dieser beiden Helden und macht euch auf, nahezu fließend von einer Dimension in die nächste zu hüpfen.

Unterwegs bekommt ihr es mit den Handlangern des altbekannten Oberschurken Dr. Nefarious zu tun, der in einer alternativen Dimension sogar die Weltherrschaft an sich gerissen hat. Hier trifft Ratchet zusätzlich auf einen weiteren spielbaren Lombax namens Rivet.

Stellt euch auf ein technisch beeindruckendes und spielerisch stets mitreißendes Abenteuer ein, das höchstwahrscheinlich zum Besten gehört, was ihr diesen Juli auf dem PC zu spielen bekommt.

Die wichtigsten Steam-Releases der Woche

Montag, 24. Juli

Super Catboy: Ein klassisches Plattformer mit hübscher Pixelgrafik, rund um einen schießwütigen Kater.

Dienstag, 25. Juli

Remnant 2: Ein vielversprechender Loot-Shooter mit Souls-Anleihen, der im Grunde alles besser macht als sein Vorgänger.

3:41 Remnant 2: Bosskampf verlangt uns alles ab - auch das Leben des Koop-Partners

Mittwoch, 26. Juli

Ratchet & Clank: Rift Apart: Grandioses Action-Spiel, in dem ihr als Lorax samt Roboter-Freund durch die Dimensionen reist.

Let's School: Buntes, knuffiges Aufbauspiel, in dem ihr als Rektor eure eigene Schule auf Vordermann bringt.

Donnerstag, 27. Juli

Grand Emprise: Time Travel Survival: Hier werdet ihr zum Zeitreisenden und versucht, in den verschiedensten Weltepochen zu überleben. Egal ob unter Dinos oder in der fernen Zukunft.

Arcadian Atlas: Ein ganz klassisches Taktik-Rollenspiel, in einer vom Bürgerkrieg geplagten Fantasy-Welt.

Lunacy: Saint Rhodes: Grafisch ansprechendes Survival-Horror-Spiel, in dem ihr den Mord an eurer eigenen Familie untersucht.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons: Das kultige Prügelspiel kehrt zurück und diesmal schlagt ihr euch in der Rolle der Brüder Jimmy und Billy durch ihre actiongeladene Vorgeschichte.

Freitag, 28. Juli

Mega City Police: Das Verbrechen nimmt Überhand und die Straße der Stadt sind alles andere als sicher. Zeit als Polizist, mit haufenweise Knarren alles über den Haufen zu schießen. Vor allem für Fans von RoboCop zu empfehlen.

Welches Spiel ist euer Highlight der Woche? Macht bei unserer Umfrage mit und schreibt uns in die Kommentare, auf welche Titel ihr euch am meisten freut. Vielleicht fällt euch ja auch ein Highlight ein, welches wir eurer Meinung nach übersehen haben!