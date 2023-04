Steam: Die Umfrage zeigt: Über die Hälfte von euch besitzt verdammt viele Spiele

Über 14.000 Leute haben abgestimmt, wie viele Steam-Spiele sie grob besitzen.

Fast ein Viertel von euch besitzt über 500 Spiele auf Steam! Und wir werden euch natürlich nicht dafür kritisieren - unsere eigenen Steam-Bibliotheken sehen keinen Deut besser aus, schließlich gibt's Steam Sales mittlerweile ähnlich lange wie enttäuschende Star-Trek-Filme. Zeit genug also, sich im Sale ein Schnäppchen nach dem anderen zu schießen, es auf dem Pile of Shame zu parken und stattdessen doch wieder den ganzen Abend nur League of Legends zu grinden.

Sei's drum: Wir hatten euch gefragt, wie viele Spiele ihr auf Steam besitzt und wurden regelrecht überhäuft mit Antworten. Weit über 10.000 Leute haben mitgemacht, unsere Auswertung ist also statistisch profunder als die Existenz von Bielefeld.

Hier die spannendsten Erkenntnisse unserer Umfrage:

Rund 75 Prozent von euch besitzen mehr als 100 Spiele auf Steam.

Exakt 1.337 Leute besitzen mehr als 1.000 Spiele. Was ein Zufall.

Von rund 14.000 Stimmen reißen sich immerhin rund 2.000 so richtig am Riemen und besitzen weniger als 50 (oder genau 50) Spiele auf Steam.

Die meisten Leute (rund 30 Prozent) sortieren sich irgendwo zwischen 200 und 500 Spielen ein.

Über 300 Leute haben unter der Umfrage kommentiert:

Mein Pile of Shame ist so groß das es fast schon peinlich ist. Allerdings sind auch viele Spiele über Aktionen wie Humble Bundle quasi kostenlos mit in meinen Account gesneakt. Da ist ein Spiel, das einen wirklich interessiert, zu einem super Preis und man bekommt noch 15 andere Spiele oben drauf ... Naja, ein echtes tolles Bundle habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen seit Humble von IGN gekauft wurde. Ich schweife ab. Um es kurz zu machen: 1.198 ohne Addons und DLC. Plus-Mitglied kami-KaTze84

Plus-User gzzhhg schießt den Vogel mal so richtig ab:

Bei mir sind es aktuell 21.576 Spiele. Plus-Mitglied gzzhhg

Und weil aller guten Dinge drei sind, hier noch Plus-Mitglied Katinka:

663 sagt Steam. Davon ganze 53 Titel in der "Durchgespielt"-Kategorie. Wobei da bestimmt noch über 100 Titel drin sind, die man nicht im klassischen Sinne durchspielen kann. Also Aufbauspiele wie Rimworld, Anno und Co. oder auch viele Suvivaltitel wie PZ, 7 Days to Die und so weiter. Plus-Mitglied Katinka

Falls ihr übrigens Probleme habt, euren Pile of Shame abzubauen: Kollegin Natalie hat sich psychologische Expertise ins Boot geholt, wie ihr den Stapel vernünftig wegbekommt. Und Kollegin Alana sagt dem Pile of Shame mit einem nützlichen Tool den Kampf an.

Der weltweite Durchschnitt liegt laut SteamSpy übrigens bei 10 bis 11 Spielen pro Person, allerdings rechnet das Tool da die Abermillionen Bot-Accounts mit ein, die realen Zahlen dürften also abweichen. Trotzdem liegt unsere Community mit ... okay, jetzt brauchen wir den Taschenrechner ... Durchschnitte von Durchschnitten von Annäherungen ... gut, wir bekommen so grob 342 Spiele pro durchschnittlicher Nase raus. Aber wir hatten auch keinen Mathe-Leistungskurs, rechnet das gerne nach.