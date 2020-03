Der Master Chief vertreibt (fast) den Spitzenreiter der Steam Charts

Die Steam Charts bleiben in Bewegung. Auch diese Woche änderte sich einiges. So kommen beispielsweise Spiele in die Liste, die man nicht unmittelbar vermuten würde. Doch fangen wir von oben an:

Ark wechselt sich mit Ark ab: Auf dem ersten Platz legt der Ark: Genesis Season Pass eine kleine Pause ein und lässt den Sitz vom Hauptprogramm Ark: Survival Evolved warmhalten. Die Erweiterung hingegen wandet runter auf Position Nummer acht.

16 12 Mehr zum Thema Die verrückten Spieler von Ark: Genesis (Plus)

Der Master Chief schafft es nur fast an die Spitze: Halo Combat Evolved Anniversary wurde kürzlich für PC veröffentlicht und gab der Master Chief Collection einen neuen Schub. Der reicht jedoch nur für Platz zwei und kann den Dino-Spitzenreiter nicht von der Pole Position verdrängen.

Doch Achtung: Die wöchentlichen Steam-Rankings werden jeden Sonntag festgelegt. Mittlerweile haben wir bereits Montag und die Shooter-Sammlung ist ganz oben angekommen und konnte Ark verdrängen.

Der Royalty-DLC für Rimworld verschwindet hingegen aus den Top 10 und macht Platz für das altbekannte PUBG. Das wird, etwas unerwartet, gefolgt von Deep Rock Galactic. Der Grund dafür dürfte sein, dass der Koop-Shooter derzeit seinen zweiten Geburtstag feiert und deswegen im Preis reduziert ist. Ähnliches dürfte für das Survivalspiel The Forest gelten, dass sich wieder auf Platz 10 blicken lässt.

Einen weiteren alten Bekannten gibt es ebenfalls auf Platz 6, wo ihr Grand Theft Auto 5 erneut begrüßen könnt. Das erhielt erst kürzlich ein neues Update mit zwei Formel 1 Wagen und einem passenden Rennmodus.

Wir gehen davon aus, dass es die Master Chief Collection auch mit Release der nächsten Halo-Spiele in die Steam-Charts schaffen wird. Wenn ihr euch also von dem Halo-Komplettpaket noch einen Eindruck verschaffen wollt, könnt ihr euch hier unser Testvideo zur Master Chief Collection anschauen:

Die Steam-Verkaufscharts (2. März - 8. März)

Ark: Survival Evolved Halo: Master Chief Collection Playerunknown's Battlegrounds Deep Rock Galactic Nier: Automata Grand Theft Auto 5 Monster Hunter World: Iceborne Ark Genesis Season Pass Tom Clancys Rainbow Six Siege Year 5 Pass The Forest

Die Liste setzt sich aus den Top-10-Bestsellern auf Steam in der vergangenen Woche zusammen. Die Platzierungen werden jeden Sonntag aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.