Anno mit Cowboys und Robotern: Ein neues Aufbauspiel erobert die Wunschlisten bei Steam

In SteamWorld Build baut ihr ober- und unterirdisch.

Anno mit Cowboys, Robotern und Roboter-Cowboys: SteamWorld Build könnte ein neuer Aufbau-Hit werden. Es erscheint in Kürze und arbeitet sich noch vor Release in den Steam-Wunschlisten nach oben. Wir fassen zusammen, was ihr wissen solltet!

SteamWorld Build klopft schon an die Tür

Wann erscheint es? Am 1. Dezember 2023 kommt das Aufbauspiel heraus, das euch eine Steampunk-Western-Zivilisation aufbauen lässt. Die Roboterwelt kennt ihr vielleicht schon aus den Vorgängern wie SteamWorld Dig (allerdings ein Plattformer, kein Städtebau).

Was steckt drin?

Aufbau: Ihr errichtet eine steampunkige Stadt für eure Roboter-Bewohner.

Ihr errichtet eine steampunkige Stadt für eure Roboter-Bewohner. Minen : Unter der Erdoberfläche warten viele wertvolle Ressourcen darauf, von euch entdeckt und abgebaut zu werden. Aber Vorsicht, auch finstere Gestalten haben es darauf abgesehen.

: Unter der Erdoberfläche warten viele wertvolle Ressourcen darauf, von euch entdeckt und abgebaut zu werden. Aber Vorsicht, auch finstere Gestalten haben es darauf abgesehen. Management: Eure Siedlung will natürlich auch verwaltet werden, damit die Bots glücklich bleiben.

Es wird also ein Mix aus Anno-Aufbau und Dungeon-Keeper-Expeditionen. Wir haben für euch eine ausführliche Preview geschrieben, nachdem wir SteamWorld Build exklusiv anspielen durften. Einen schnellen Überblick gewährt euch dieser Gameplay-Trailer:

2:07 Wie Anno im Western-Setting: SteamWorld Build verrät im Trailer endlich den Release

Via SteamDB lässt sich gut beobachten, wie sich SteamWorld Build seit einer Weile in den Wunschlisten hoch kämpft: Seit der Ankündigung hat es 20.000 Follower bei Steam gesammelt und steht aktuell auf Platz 66 der weltweit am meisten gewünschten Spiele.

SteamWorld Build erscheint für PC bei Steam, Epic und GOG. Außerdem für PlayStation 4 und 5, Xbox One und X/S und die Nintendo Switch, ihr habt also freie Plattformwahl!

Wir werden das kommende Spiel natürlich ausgiebig für euch testen und verraten, ob es sich lohnt. Unser Aufbauexperte Martin Deppe wagt sich für euch furchtlos in die dampfbetriebene Western-Welt. Außerdem solltet ihr die Augen nach einem spannenden Gewinnspiel aufhalten, das demnächst bei GameStar.de auftauchen wird!