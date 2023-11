Das neue Stellaris-Addon wird auf Steam völlig zerrissen

Der jüngste DLC für Stellaris kommt nicht gut, also gar nicht.

Da wünscht sich wohl so mancher Stellaris-Fan in eine Dimension, in der er oder sie den neuen DLC Astral Planes nicht gekauft hat: Nur 27 Prozent positiv bei knapp 500 Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache. Dabei handelt es sich nicht lediglich um ein Species- oder Stories-Pack, sondern um eine waschechte Erweiterung - obendrein von neuen Entwicklern.

Wir erklären, was den Spielern über aufstößt!

Die Community zürnt

Aber Moment, neue Entwickler? Paradox ist weiterhin der Kopf hinter Stellaris, aber die Schweden haben sich Unterstützung von Abrakam Entertainment aus Belgien geholt, die in Zukunft wohl parallel zur intern geleisteten Arbeit als Externe regelmäßig neue Inhalte für das Strategiespiel beisteuern werden.

Was stört die Käufer?

In erster Linie werden immer folgende Punkte in den Rezensionen aufgeworfen:

Bugs, zum Teil auch Crashes

Schlechtes Preis-/Leistungsverhältnis (Der DLC kostet knapp 18 Euro)

Simpler Reskin von archäologischen Stätten (simple Textevents)

Ich würde einen Daumen hoch geben, wenn es zum Preis eines Story-Packs (Anm. der Redaktion: ca. 5 Euro) verkauft werden würde. Irsmert

Werden nicht einfach alle DLCs verrissen? Nein, auch wenn es stimmt, dass nicht viele der Erweiterungen sowie die Species- und Stories-Packs positiv dastehen, halten sich die meisten doch mindestens bei Ausgeglichen . Astral Planes fällt indes durch Größtenteils negativ heraus.

Worum geht es in Astral Planes?

Im Zentrum von Stellaris: Astral Planes stehen die zufällig entstehenden Astralrisse, die euch Zugang zu Ereignisketten ermöglichen. Durch diese erhaltet ihr auch Belohnungen, die den Rest des Spieles beeinflussen.

Mehr als 30 Astralrisse zur Erkundung

8 neue Relikte

4 Staatselemente

1 Ursprung

Astrale Stränge und Astrale Aktionen

3 neue Musikstücke von Andreas Waldetoft

In welcher Spielphase werden die neuen Inhalte vorrangig relevant? Astral Planes bringt Inhalte zur Erforschung in mittleren und späten Spielphasen.

Weitere Details zum Inhalt findet ihr unserem Artikel zur Ankündigung der Erweiterung.

