In Stephen Kings ES - Kapitel 2 meldet sich Pennywise mit seinen Gräueltaten in den Kinos zurück. Doch kann der finale Kampf zwischen dem Killer-Clown und dem inzwischen erwachsen gewordenen Klub der Verlierer auch das Publikum überzeugen? Wenn man sich die ersten Kritiken anschaut, sieht es überraschenderweise nicht ganz so positiv aus wie erwartet.



Während der erste ES im Jahr 2017 mit 700 Millionen Dollar Einnahmen noch als erfolgreichster Horrorfilm aller Zeiten in den Kinos gefeiert wurde und durch die Bank positive Kritiken erhalten hat, fällt das Urteil vieler Kritiker zum 2. Teil der Neuverfilmung ziemlich ernüchternd aus: Viel zu lang sei der Film und auch deutlich weniger gruselig als der Vorgänger.

Filmkritiker vs. Kinobesucher

Das spiegelt sich auch in der Wertungsübersicht wieder. Bei Metacritic etwa erhält ES - Kapitel 2 nur 59 Prozent positive Kritiken, im Vergleich zu Teil 1 mit 69 Prozent. Bei Rotten Tomatoes sieht es ähnlich aus: Während der erste Film noch auf 86 Prozent positiver Reviews kommt, fällt der 2. Teil gar um 18 Prozentpunkte auf 68 Prozent runter. Das Average Rating liegt bei 6.29 von 10.

Im Gegensatz zu den Filmkritikern sieht jedoch die Meinung der ersten Kinobesucher ein wenig positiver aus. Der Metacritic User-Score liegt mit 6,9 ein wenig über dem der Filmkritiker und fällt gegenüber dem ersten Teil mit 7,8 nicht ganz so weit ab. Bei Rotten Tomatoes unterscheidet sich der User-Score beider Filme mit sehr guten 84 bzw. 86 Prozent kaum voneinander. Hier liegt der Durchschnitt bei 4,29 von 5. Und auch die ersten User-Wertungen bei IMDb bewerten das Sequel mit derzeit 7,4 von 10 so gut wie den ersten Film mit ebenfalls 7,4 von 10.

Stephen Kings ES - Teil 2 ist inzwischen in den Kinos angelaufen. Erst nach dem Startwochenende lässt sich sagen, ob der Film tatsächlich an den Erfolg des ersten Teils heranreichen kann.

Diese Filme laufen außerdem noch im September in den Kinos an

Die ersten Kritiken zu Stephen Kings ES - Teil 2