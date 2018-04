Stormdivers - Housemarque entwickelt wohl sein eigenes Fortnite

Das finnische Entwicklerstudio Housemarque entwickelt möglicherweise ein Battle-Royale-Spiel. Auf der Entwicklerkonferenz Reboot Develop 2018 haben sie einen kurzen Teaser zu ihrem neuesten Projekt Stormdivers gezeigt.

Darin sieht man ein dreidimensionales Sumpfgebiet mit einigen Stahltürmen, das von einem orkanartigen Gewittersturm heimgesucht wird. Die nächste Szene zeigt ein paar Flammen, die durch die Luft züngeln, dann ist das Video auch schon vorbei.

Mit Stormdivers wollen die Entwickler ihre Stärken umsetzen, also ein Spiel mit schnellem Gameplay und markanten visuellen Effekten und Explosionen erschaffen. Im Gegensatz zu ihren früheren Spielen handelt es sich bei Stormdivers um einen Multiplayer-Titel.

Im Gespräch mit Robert Purchese von Eurogamer hat Mikael Haveri, Head of Publishing von Housemarque, mehr Details verraten. Als Purchese Stormdivers mit Fortnite vergleicht, stimmt Haveri ihm zu und ergänzt:

"Momentan sagen wir, dass es ein Multiplayer-Spiel ist. Das ist ein sehr umkämpfter Bereich, gerade im Hinblick auf eine solche Art von Spielen. Wie kann man da überhaupt mitmischen? Wir wissen, was wir tun und arbeiten schon eine ganze Weile lang an etwas. Hoffentlich wird es am Ende konkurrieren können."