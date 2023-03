Eines der besten Story-MMOs verschenkt gerade eine Erweiterung mit einem 87er Metascore

Kaum ein anderes MMO wird so sehr für seine Story gelobt wie Final Fantasy 14. Das MMO, dessen Ent- und Wiederauferstehungsgeschichte allein schon unglaublich spannend ist, weiß, wie es seine treue Community bei der Stange hält. Auf YouTube findet ihr unzählige Videos von zu Tränen gerührten Spielerinnen und Spielern, die mit jeder Sekunde der Charaktere mitfiebern.

Jetzt gibt es einen Teil dieser von der Community hochgelobten Story geschenkt. Vorausgesetzt, ihr besitzt oder kauft das Grundspiel.

Erhaltet die Stormblood-Erweiterung geschenkt

Ab sofort und bis zum 8. Mai um 15:59 Uhr bekommt ihr die zweite Final Fantasy 14-Erweiterung namens Stormblood geschenkt. Voraussetzung dafür ist, dass ihr die Starter Edition besitzt. Die kostet 10 Euro und enthält neben dem Grundspiel A Realm Reborn auch die erste Erweiterung Heavensward.

Die kostenlose Erweiterung knüpft inhaltlich also direkt an die Starter Edition an.

Bitte beachtet aber, dass zum Spielen des MMOs ein monatliches Abo benötigt wird. Je nachdem, welches Abo-Modell ihr auswählt, belaufen sich die Kosten pro Monat auf 11 bis 14 Euro.

Was euch in Stormblood erwartet, könnt ihr euch hier im Teaser-Trailer anschauen:

2:15 Final Fantasy 14 - Teaser-Trailer zur zweiten Erweiterung Stormblood

Worum geht’s in Stormblood?

Nach den Ereignissen aus der ersten Erweiterung Heavensward treibt es euren Charakter und die Krieger des Lichts in den fernen Osten. Dort hat sich das Imperium Garlemald breit gemacht und versucht, die dort ansässigen Stadtstaaten zu unterwerfen. Die lassen sich das natürlich nicht gefallen und schlagen zurück, um die verlorenen Gebiete zurückzuerobern.

Mit der Erweiterung gibt es zwar kein neues spielbares Volk, dafür dürft ihr die Klassen (in FF14 genannt Jobs) Rotmagier und Samurai wählen und euren Gegnern mit einer Kombination aus Degen und Magie oder heftigen Schwertkombinationen ordentlich das Fressbrett polieren.

In unserem GameStar-Test sahnte die Erweiterung gute 84 Punkte ab, auf Metacritic vergab die Presse sogar im Durchschnitt eine 87.

Kostenlose Testversion zum Reinschnuppern

Wer bisher noch kein Fan von Final Fantasy 14 ist, grundsätzlich aber Interesse am MMO hat, kann einen Blick in die kostenlose Testversion werfen. Hier zahlt ihr keine Abo-Gebühren und könnt das Grundspiel, als auch die erste Erweiterung Heavensward komplett durchspielen.

So könnt ihr in aller Ruhe überlegen, ob das MMO etwas für euch ist und sich der Kauf der Starter Edition, sowie das Einsacken der kostenlosen Erweiterung lohnt. Beachtet aber, dass die Gratis-Erweiterungs-Aktion nur bis zum 8. Mai läuft.