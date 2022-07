Die weltweiten Wertungen für Stray sprechen eine eindeutige Sprache

Stray ist endlich da! Lange mussten wir auf das Cyberpunk-Abenteuer warten, dass uns in der Rolle einer Katze das Nachtleben unsicher machen lässt. Die Hoffnungen für Stray sind groß, denn es hat sich auf Platz 1 der weltweiten Steam-Wunschlisten festgesetzt. Die gute Nachricht: Die Hoffnung hat sich ausgezahlt! In unserem Test stellt sich Stray als echtes Fest für Cyberpunk-Fans heraus:

Aber auch international sammelt Stray großartige Reviews und setzt sich auf Metacritic direkt in die Top 20 der besten Spiele 2022. Hier sind sich (fast) alle einig! Schauen wir uns das also mal genauer an.

Stray im internationalen Wertungsspiegel

Wirft man Blick auf die harten Zahlen, pendelt sich die Durchschnittswertung von Stray derzeit im mittleren 80er-Bereich ein. Auf Metacritic steht die PC-Fassung aktuell bei 84 (30 Reviews) und die der PS5 (69 Reviews) ebenfalls bei 84. Der Metascore bei OpenCritic (97 Reviews) steht bei auch bei 84.

Wollt ihr selber mit Stray loslegen? Dann haben wir noch einige wichtige Tipps für euch, die Stray auch für euch zu einer ganz besonderen Spielerfahrung machen:

Die Stimmen der Tester

Die größte Stärke von Stray: seine großartige Atmosphäre. Tester Cole Martin von Windows Central zückt eine 90er-Wertung und schreibt in seiner Review zu Stray:

Ich habe erwartet, dass Stray ein Walking Simulator über einen Tag im Leben als Katze wird. Ich war nicht vorbereitet auf das zutiefst emotionale Abenteuer, auf das diese kleine Katze mich mitnahm. Die atemberaubend schöne Welt hat mich mit einem Haufen Fragen zurückgelassen und sich hat ohne Frage für lange Zeit einen Platz in meinem Kopf verdient.

Auch unsere Kollegin Eileen Reinke von GamePro zeigt sich mit einer Wertung von 86 begeistert von der PS5-Version und sieht auch in der kurzen Spielzeit keinen Makel:

Aber auch wenn wir das Abenteuer problemlos an einem längeren Abend durchspielen können, lohnt sich Stray wirklich. Denn was das Spiel zu bieten hat, macht es einfach gut: Ein atmosphärisches Abenteuer mit einer interessanten Welt, die zu Erkunden Spaß macht, Charaktere, die uns in den wenigen Spielstunden schon wirklich ans Herz wachsen und natürlich eine Katze zu spielen, die uns wirklich das Gefühl gibt, in die flauschige Haut des Vierbeiners zu schlüpfen.

Nur einige wenige Magazine sind nicht überzeugt von Stray. Jack Coleman von DualShockers konnte dem Adventure nichts abgewinnen, vergibt lediglich 50 Punkte und kritisiert die für seinen Geschmack zu seichte Mechanik:

Stray fängt die Katzen-Erfahrung perfekt ein, wird aber von langweiligen Plattform-Mechaniken und einer wenig mitreißenden Erzählung heruntergezogen.

Werdet ihr selbst Stray spielen? Auf was freut ihr euch am meisten? Oder habt ihr sogar schon spielen können? Dann erzählt uns von euren Geschichten in den Kommentaren!