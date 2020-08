Wenn Superman eines Tages anfängt, Unschuldige umzubringen - wer soll ihn stoppen? Na, das Suicide Squad! Genau das ist die bisher bekannte Rahmenhandlung von Suicide Squad: Kill the Justice League, das auf dem DC FanDome Event 2020 angekündigt wurde. Das Spiel stammt von Rocksteady, die auch für die Arkham-Reihe verantwortlich waren.

Obwohl der Release des neuen Action-Adventures erst für 2022 geplant ist, gibt es jetzt schon einige interessante Infos zum Setting, der Verbindung mit dem Arkham-Universum, dem optionalen Koop und mehr. Wir haben für euch einen Überblick erstellt.

Das wissen wir jetzt schon

Suicide Squad

In Suicide Squad: Kill the Justice League besteht die eigenwillige Antihelden-Truppe aus vier Mitgliedern: Harley Quinn, Deadshot, King Shark und Boomerang. Zur Klarstellung: Es handelt sich nicht um ein Spiel zu den DC-Filmen, dementsprechend sehen die Charaktere auch anders aus. Schaut euch am besten mal den ersten Cinematic-Trailer dazu an:

Das Setting

Aus bisher unbekannten Gründen dreht die Justice League offenbar am Rad: Superman brutzelt im ersten Trailer einen verängstigten Piloten, direkt vor den Augen des Suicide Squad. Da schaut selbst King Shark schockiert aus den Schuppen.

Höchstwahrscheinlich macht auch der Rest der Justice League die mysteriöse Wandlung durch, ihr könntet im Spiel also auf böse Versionen von Wonder Woman, Aquaman, Flash und Co. treffen.

Besonders interessant: Das Spiel, das in Metropolis angesiedelt ist, soll das Arkham-Universum fortsetzen, das mit der beliebten Batman: Arkham-Reihe bekannt wurde. Wie genau, verriet Entwickler Rocksteady noch nicht. Studio-Gründer Sefton Hill erklärte immerhin, dass es sich tatsächlich um ein Shared Universe handelt und dass »viele bereits bekannte Plots in Suicide Squad fortgesetzt werden.«. Deshalb bleibt auch noch fraglich, ob wir dann tatsächlich auf Batman treffen, der ja eigentlich ebenfalls zur Justice League zählt.

Das Gameplay

Bisher gab es noch keine Spielszenen zu sehen, der erste Trailer ist lediglich ein Cinematic-Video. Im Rahmen der Enthüllung verrieten die Macher aber ein paar erste Details: Es handelt sich um ein Action-Adventure mit einer Open World. Ihr könnt es allein im Singleplayer-Modus oder mit Freunden im Koop spielen - es sind also ein bis vier Spieler möglich.

Ihr habt die freie Auswahl zwischen den vier gezeigten Bösewichten und seid stets als Truppe unterwegs. Spielt ihr solo, übernehmen Bots die restlichen Mitglieder des Suicide Squad. Ihr könnt zwischen den Charakteren wechseln, also zum Beispiel in einem Abschnitt Harley steuern und im nächsten King Shark übernehmen.

