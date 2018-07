Super Street: The Game - Rennspiel für Tuning-Fans erscheint im September

Wer sich mit dem Thema Auto-Tuning beschäftigt, stolpert wahrscheinlich früher oder später über den Namen "Super Street". Dabei handelte es sich ursprünglich um ein großes Magazin, das sich dem Tuning widmete und über die Jahre zu einer kompletten Lifestyle-Marke samt riesiger Community erwuchs.

Warum wir euch das erzählen? Ganz einfach, weil es bald das erste Videospiel mit dem "Super Street"-Branding geben wird. Genauer gesagt heißt der Titel Super Street: The Game und wird für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Die Entwickler von Team6 Game Studios betrachten ihr Spiel als Hommage an klassische Arcade-Rennspiele, dementsprechend arcadelastig wird vermutlich auch das Fahrverhalten ausfallen. Rein optisch erinnert uns der Titel ein wenig an die Need for Speed-Spiele, der Tuning-Aspekt fällt in Super Street: The Game allerdings deutlich umfangreicher aus. Ihr könnt über 500 Autoteile von 70 lizenzierten Herstellern nutzen, um euren Flitzer zu modifizieren - sowohl optisch als auch leistungstechnisch. Im Video unten könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon verschaffen.

Weitere Fakten zu Super Street: The Game

Keine lizenzierten Fahrzeuge

Schadensmodell für die fiktiven Ingame-Fahrzeuge

Karriere-Modus für Solo-Spieler, der sich über dutzende Missionen und Events erstreckt

Online-Multiplayer für bis zu sechs Spieler

Splitscreen-Modus für zwei Spieler

Lenkrad-Unterstützung

Erscheint für PS4, Xbox One und PC

Auch wenn die bisherigen Fakten zum Spiel nicht schlecht klingen, sollte man mit hohen Erwartungen noch vorsichtig sein. Entwickler Team6 Studios zeichnete nämlich in der Vergangenheit unter anderem für die PC-Supergurke Flatout 3 verantwortlich. Wie sich Super Street: The Game schlägt, erfahren wir schon bald, der Release ist am 4. September 2018.