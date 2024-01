Ein Fanliebling aus House of the Dragon wird zur Superheldin - für gleich zwei neue DC-Filme

Von House of the Dragon zu Supergirl: Die 23-jährige Schauspielerin Milly Alcock hat beim Casting das Rennen gemacht. Bildquelle: HBO

James Gunn hat sein neues Supergirl gefunden: Milly Alcock wird die Rolle der Heldin im neuen DC-Universum übernehmen und dabei in schon mal zwei Filmen auftreten. Davon berichtet Deadline, James Gunn bestätigte kurz darauf via Instagram persönlich die Nachricht.

Fans von Game of Thrones kennen Milly Alcock natürlich längst dank House of the Dragon: In der ersten Staffel verkörperte die 23 Jahre alte Schauspielerin die junge Rhaenyra Targaryen. Zuvor spielte Alcock vor allem in kleineren TV-Produktionen mit - wie zum Beispiel The Familiars oder A Place to Call Home.

Was wir bisher über das neue Supergirl wissen

Mit Supergirl: Woman of Tomorrow steht bereits Alcocks (erster) Solo-Film fest. Unter der Führung von James Gunn und Peter Safran zählt der zum ersten großen Kapitel des neuen Kino-Universums von DC. Ein Kinostart ist aktuell nicht bekannt.

Bei Supergirl a.k.a. Kara Tor-El handelt es sich in den DC-Comics um die Cousine von Superman a.k.a. Kal-El oder Clark Kent. Ihr persönlicher Solo-Film basiert auf der direkten Vorlage Supergirl: Woman of Tomorrow von Autor Tom King.

Ersten Infos zum Projekt zufolge (via The Hollywood Reporter) hat Kara die ersten 14 Jahre ihres Lebens auf einem Felsen nahe des zerstörten Kryptons verbracht und alles um sich herum sterben sehen. Eine behütete Kindheit wie die von Clark Kent blieb ihr nicht vergönnt.

Supergirl: Woman of Tomorrow basiert auf dem DC-Comic mit dem gleichen Titel. Bildquelle: DC

Milly Alcock soll aber schon früher als Supergirl zu sehen sein, zumindest in der Form eines kleinen Gastauftritts. Es ist sehr gut möglich, dass damit Superman: Legacy gemeint ist, der am 10. Juli 2025 in den Kinos startet und von James Gunn persönlich inszeniert wird. Darin treten David Corenswet als Clark Kent/Superman und Rachel Brosnahan als Lois Lane auf.

Mit ihrem Casting als Supergirl konnte sich Milly Alcock übrigens gegen zwei Konkurrentinnen durchsetzen: Emilia Jones (Coda) und Meg Donelly (The Winchesters) befanden sich ebenfalls für die Rolle im Rennen. Zuvor war Sasha Calle als Supergirl in The Flash zu sehen. Für das neue Kino-Universum von DC wird die Darstellerin in der Rolle allerdings nicht zurückkehren.

Was haltet ihr davon, dass Milly Alcock die Rolle von Supergirl übernimmt? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das neue DC-Kino-Universum von James Gunn und Peter Safran? Freut ihr euch auf die Neuerfindung von bekannten Superhelden wie Superman, Batman und Co. oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!