Entwickler eines echten Steam-Hits stellt alle seine Prototypen kostenlos auf Steam

Die Spiele im kostenlosen Landfall-Bundle sind ... ausgefallen.

Das Indie-Studio Landfall will, dass ihr ins Archiv einbrecht und euch ihre unfertigen Prototypen unter den Nagel reißt. Okay, das mit dem Einbruch ist nur ein kleiner Werbegag von ihnen, der in der Steam-Beschreibung eines neuen Spielepakets steht. Aber die bisher unveröffentlichten Spiele bekommt ihr wirklich. Und zwar komplett kostenlos!

Wer ist Landfall? Die Entwickler kennt ihr vielleicht schon. Sie haben den extrem beliebten Totally Accurate Battle Simulator erschaffen, eine irrwitzige Ragdoll-Simulation, in der ihr zum Beispiel 100 Kreuzritter gegen 10.000 Hühner antreten lassen könnt. Oder Spartaner gegen Mammuts. Und ja, das Spiel erschien 2021 am 1. April.

Das bietet das Landfall-Bundle

Das kostenlose Spielpaket besteht aus all den Prototypen, an denen das Studio (und Freunde des Studios) im Laufe der Jahre gearbeitet haben - die es aber aus unterschiedlichen Gründen nie über die Ziellinie geschafft haben.

Es ist ein bunter Mix aus verschiedenen Genres, vom durchgeknallten Physik-Simulator über Kartenspiele und Brawler bis zum Horrorerlebnis. Der Trailer gibt euch schon ein paar Eindrücke:

0:53 Indie-Studio verschenkt 23 unfertige Spiele bei Steam und sie sind ... seltsam

Eine komplette Liste mit kurzer Beschreibung findet ihr hier bei Steam, wo ihr euch das Bundle auch schnappen könnt. Natürlich solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass es sich um unvollständige Titel handelt, teilweise um reine Tech-Demos.

Keines dieser Spiele hat besondere Systemanforderungen, das Bundle verlangt insgesamt nur 4GB Festplattenspeicher - ihr könnt euch also einfach mal selbst durch die unfertigen, aber spielbaren Titel probieren. Perfekt, wenn ihr über Ostern immer nur ein Stündchen Zeit zum Spielen habt und was Simples sucht!

Ihr könnt die einzelnen Prototypen aus dem Landfall-Bundle auch bewerten. Höchstwahrscheinlich will Landfall damit herausfinden, welche ihrer Ideen sich doch noch als vollwertige Spiele lohnen könnten. Oder sie suchen nach weiteren absurden Ideen für den Totally Accurate Battle Simulator.