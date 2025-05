Satte 4 Stunden Gameplay aus Anno 117 - Bei Maurice könnt ihr den ganzen Spielanfang sehen

Der Imperator lädt euch ein, ihn bei seinen staatsmännischen Bauprojekten zu beobachten.

Ein Anno im antiken Rom, das will man doch am liebsten direkt vom Kaiser selbst erklärt bekommen. Denkt ihr nicht auch? Dann müsst ihr unbedingt die Sandalen fest schnüren und euch schleunigst auf den Weg in die Provinz YouTube machen!

Dort könnt ihr neuerdings den zweiten Kanal unseres ganz eigenen römischen Kaisers Mehr Maurice Weber entdecken und bekommt sogar was dafür. Maurice zelebriert den Start seines neuen Kanals nämlich mit haufenweise Gameplay aus Anno 117: Pax Romana. Also dem neuen Aufbauspiel von Ubisoft Mainz, das erst im Winter 2025 überhaupt erscheinen soll. Den ersten Teil der Videoreihe könnt ihr direkt hier sehen:

4 Stunden in der römischen Antike

Insgesamt könnt ihr auf Maurices Kanal (sobald alle Videos online sind) ganze vier Stunden Gameplay verfolgen, in denen er sich als römischer Statthalter in Annos wundervollen Inselwelt versucht und das Fundament für sein Weltreich legt.

Es handelt sich hierbei um eine frühe Spielversion, die Presse und Content Creator bereits jetzt in die Hände gelegt wurde. Hier konnten wir den gesamten Spielanfang erstmalig selbst ausprobieren und sehen, was sich Ubisoft für den Nachfolger eines der besten Aufbauspiele aller Zeiten ausgedacht hat.

Maurice wird euch die wichtigsten Neuerungen in seiner Videoreihe sicherlich selbst erklären, aber exakt könnt ihr es auch in unserer großen Preview nachlesen. Oder ihr schaut in einen der zahlreichen weiteren Artikel, die rund um Anno bei uns erscheinen: