Tarisland: Endlich ein ernstzunehmender WoW-Konkurrent? Für wen das neue MMO-Rollenspiel lohnt

2:10 Gaming-Riese bläst zum Angriff auf WoW: Neues MMO Tarisland läutet den Release ein

Am 21. Juni 2024 hat der chinesische Publishing-Riese Tencent mit Tarisland sein neues MMORPG veröffentlicht. Die Erwartungen an das Spiel sind hoch, aber an wen richtet sich dieses neue Online-Rollenspiel und was bietet es tatsächlich?

Unsere Kollegen von MeinMMO haben das Spiel in den vergangenen Wochen ausgiebig begleitet und verraten euch, wer unbedingt reinspielen sollte. Wir fassen ihre wichtigsten Erkenntnisse für euch zusammen.

Was ist Tarisland? Und für wen ist Tarisland geeignet?

PvE-Fans und Gruppenspiel: Tarisland legt großen Wert auf PvE-Inhalte wie Quests, Dungeons und Raids. Wenn ihr es liebt, gemeinsam mit anderen Spielern Herausforderungen zu meistern und euch durch spannende Dungeons zu kämpfen, seid ihr hier richtig.

WoW-Liebhaber auf der Suche nach einer Alternative: Viele Elemente von Tarisland erinnern stark an World of Warcraft, was kein Zufall ist. Tencent hat sich offensichtlich von dem Blizzard-Klassiker inspirieren lassen. Wenn ihr also WoW mögt, könnte Tarisland eine interessante Alternative für euch sein.

Die großen Ähnlichkeiten könnt ihr euch auch in unserem Preview-Video anschauen:

11:33 Tarisland - Vorschau-Video zum nächsten Angriff auf WoW

Kostenloser Zugang und Crossplay: Tarisland ist ein Free2Play-Spiel, das sowohl auf dem PC als auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets gespielt werden kann. Dies ermöglicht euch, nahtlos zwischen euren Geräten zu wechseln und auch unterwegs ein paar Abenteuer zu erleben.

Instanziiertes PvP und faire Bedingungen: Für PvP-Enthusiasten bietet Tarisland instanziierte Bereiche wie Arenen und Schlachtfelder, in denen die Ausrüstung der Teilnehmer angeglichen wird, um faire Kämpfe zu gewährleisten.

Falls das genau nach eurem Geschmack klingt, könnt ihr Tarisland über die offizielle Webseite des Spiels herunterladen - auf Steam, Epic und Co. ist das MMO nicht zu finden.

Wer könnte enttäuscht werden?

Sandbox- und Open-World-Fans: Wenn ihr ein MMORPG sucht, das einen starken Fokus auf Sandbox-Elemente oder Erkundung legt, könnte Tarisland euch enttäuschen. Das Spiel konzentriert sich mehr auf instanziierte Inhalte.

Liebhaber komplexer Geschichten und immersiver Quests: Die Story von Tarisland scheint eher generisch zu sein und die Quests folgen bekannten Mustern. Wenn ihr tiefe, erzählerisch anspruchsvolle Spiele bevorzugt, könnte euch das fehlen.

Gegner von Free-to-Play-Modellen: Tarisland nutzt ein Free-to-Play-Modell mit Ingame-Shop, was bedeutet, dass es verschiedene Währungen und eine Echtgeld-Komponente gibt. Wenn ihr gegenüber solchen Modellen kritisch seid, könnte dies ein Ausschlusskriterium sein.

Abschließend weisen wir noch auf eine Besonderheit von Tarisland hin: Anstatt direkt bis zur Höchststufe spielen zu können, wird das maximale Level und die Hauptgeschichte täglich erweitert. Am ersten Tag könnt ihr bis Level 20 aufsteigen und das erste Kapitel der Geschichte erleben. Dieses tägliche Limit soll verhindern, dass Spieler zu schnell durch den Content rasen.