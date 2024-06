Trailer der Woche: Endlich mal ein echter WoW-Konkurrent?

Tarisland ist jüngst erschienen und zielt bewusst auf ein WoW-Publikum.

WoW-Fans gucken im Reich der Mitte seit über einem Jahr in die Röhre. Tarisland soll das offenbar ändern, doch optische und spielmechanische Unterschiede sind kaum zu erkennen.

Auch dabei: Die Rückkehr einer deutschen Aufbauspiel-Legende und natürlich der neue DLC zu Elden Ring. Viel Spaß mit den Trailern der Woche!

Handverlesene Steam-Geheimtipps findet ihr dagegen hier:

Platz 3: Industrie-Gigant 4.0

0:52 Industrie Gigant 4.0 - Die Wirtschaftssim made in Germany zeigt im Trailer neues Gameplay

Unter dem Dach von Don VS Dodo und Toplitz Productions entsteht ein neues Aufbauspiel mit Schwerpunkt Wirtschaft. Ihr baut Produktionsketten auf, organisiert einen möglichst effizienten Transport und sorgt dafür, dass euer Unternehmen wächst und gedeiht.

Der Industrie-Gigant 4.0 soll im Jahr 2024 erscheinen. Es gibt bereits eine Steam-Seite, auf der ihr den Zugang zu einem Playtest beantragen könnt.

Platz 2: Elden Ring - Shadow of the Erdtree

3:19 Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Hier ist der Release-Trailer zum höchstbewerteten DLC der Welt

Ein Meisterwerk-DLC für das Meisterwerk-Spiel Elden Ring, wer hätte etwas anderes von From Software erwartet? Der japanische Entwickler lässt sich nicht lumpen und bringt einen DLC für sein Open-World-Soulslike heraus.

Während sich die Fachpresse vor Begeisterung überschlägt, zeigt sich auf Steam ein anderes Bild. Hier ärgern sich Fans über noch schwerere Bosse und Performance-Probleme.

Shadow of the Erdtree im Test Kaum zu glauben, aber wahr: Elden Ring wird noch besser - und schwerer von Elena Schulz

Platz 1: Tarisland

2:10 Gaming-Riese bläst zum Angriff auf WoW: Neues MMO Tarisland läutet den Release ein

Sieht verdammt schick aus, dieses Tarisland. Indes ist schwer zu leugnen, dass sich Tencent bei der Gestaltung des Spiels von WoW inspirieren lässt. Schaut euch zum Beispiel mal Gameplay vom YouTuber Einfach Ray an.

Verboten, zensiert und gefördert Spielen hat in China zwei Gesichter von Michael Graf

WoW und andere Blizzard-Spiele sind in China bereits seit anderthalb Jahren verboten. Kein Wunder also, dass Tencent versucht, ein eigenes MMO am Markt zu etablieren.

Freut ihr euch auf etwas Abwechslung im MMO-Genre? Spielt ihr sogar schon Tarisland und konntet euch bereits eine Meinung bilden? Schreibt sie gerne in die Kommentare und diskutiert mit anderen Leserinnen und Lesern!