Teamfight Tactics schwächt bestes Item und stärkt schlechteste Combo

Ein neuer Tag, ein neuer Patch für Teamfight Tactics: Riot rollt derzeit stetig neue Mini-Patches aus. Die nehmen selten größere Änderungen vor, aber ihre Balance-Anpassungen können sich trotzdem massiv auf das Spiel auswirken. So wie in diesem Fall, wo eins der beliebtesten Items und einer der fiesesten Champions Nerfs einstecken müssen. Das hat Senior Champion Designer August auf Twitter verkündet:

Here's today's (7/3) #TeamfightTactics micropatch. Highlight is an important bugfix for Spear of Shojin (it was generating too much mana). It's live right now!



