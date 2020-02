Endgame in Temtem: Erstes Content-Update baut eine Safari-Zone ein

Nachdem Temtem am 21. Januar 2020 erschien, folgten zunächst sehr regelmäßige Updates, die hauptsächlich Bugs ausmerzten. Jetzt kommt der erste Patch, der neuen Content bringt: Auf der Insel Deniz gibt es jetzt den Saipark, in dem ihr besonders seltene Monster fangen könnt.

Bei dem handelt es sich um das erste von mehreren Endgame-Gebieten. Die kompletten Patchnotes findet ihr auf der zweiten Seite.

Um den Saipark zu betreten müsst ihr eine bestimmte Gebühr mit der Ingame-Währung Pansuns bezahlen. Die soll variabel sein und sich ändern, je nachdem welche Monster ihr derzeit im Park finden könnt. Zusammen mit dem Eintritt bekommt ihr zudem einige Saicards.

