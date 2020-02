Temtem: Alles was Einsteiger und Veteranen wissen müssen

Temtem ist leicht zu lernen, doch schwer zu meistern. Unsere Artikel und Guides erklären euch, was ihr von dem Spiel erwarten könnt und helfen euch zudem dabei, die tiefergehenden Spielmechaniken zu verstehen. Damit schlagt ihr nicht nur ohne Probleme die Dojo-Leiter samt Clan Belsoto, sondern behauptet euch zudem im PvP-Multiplayer.

Was kann Temtem? Unser Early-Access-Test

Für unseren Test haben wir uns die Pokémon-Konkurrenz genauer angesehen, die gesamte Story durchgespielt und auch einen kurzen Blick in das Endgame geworfen. Wir erklären euch, ob die Monstersammelei Spaß macht, für wen sie sich eignet und geben zudem eine erste Wertung ab. Den Early-Access-Test gibt es für Plus-Nutzer, einen ersten Eindruck in Form eines Videos hingegen für alle.

Hier geht es zum Plus-Test: Unser Fazit zu Temtem nach 30 Stunden Spielzeit

Unterschiede zu Pokémon

Temtem macht keinen Hehl aus seinem großen Vorbild, ist in vielerlei Hinsicht aber auch anders als das Werk von GameFreak und Nintendo. In einem Artikel heben wir vor allem die Unterschiede zwischen den beiden Serien hervor, nennen aber auch deren Gemeinsamkeiten.

Hier geht es zum Artikel: Temtem vs. Pokémon: Was unterscheidet die beiden Monstersammel-Spiele?

Was ist der beste Starter?

Eure Reise beginnt ihr mit einem von drei Temtem. Die Wahl ist entsprechend schwer. Wir stellen euch die drei Monster Crystle, Smazee und Houchic mit ihren Werten vor. Zum Abschluss geben zudem eine Einschätzung ab, welcher der beste ist und wieso. Die Nachteile finden ebenso Erwähnung.

Hier geht es zum Guide: Temtem: Was die Starter können und welcher der beste ist

Interaktive Map: Alle Fundorte der Temtem

Die Spielwelt von Temtem umfasst bereits in der Early-Access-Phase drei Inseln. Weitere Content-Updates sollen sie bis auf sechs ausbauen. Hier alle Monster, Gegenstände und Quests zu finden ist nicht leicht. Eine interaktive Map der Community hilft bei der Suche.

Hier geht es zum Guide: Fundorte aller Monster, Items und Quests

Versteckte Stadt: Turquesa und seine Fähre

Der Beginn von Temtem ist sehr linear. Noch bevor ihr die erste Insel verlasst, öffnet sich die Spielwelt allerdings. Dieser unerwartete Wandel lässt viele Spieler fragend zurück. Wir erklären euch deshalb, wo ihr hin müsst, sobald ihr das Surfbrett habt und helfen zudem bei einer etwas verworrenen Questreihe weiter.

Hier geht es zum Guide: Temtem: So findet ihr Turquesa & die verlorene Fähre

Endgame: Temtem züchten

Wenn ihr die Story von Temtem durch habt, könnt ihr damit beginnen Monster mit perfekten Werten zu züchten. Das hilft gerade im PvP-Modus weiter, wird aber auch die kommenden Singleplayer-Inhalte vereinfachen. Wir erklären euch die Werte der Kreaturen, was Single Values (SV) sind und wie ihr ein Temtem mit perfekten Attributen züchtet.

Hier geht es zum Guide: 3 Zucht-Schritte zum perfekten Temtem

Das beste Team und dessen Training

Nach der Zucht fehlt nur noch das Training. Nicht nur müsst ihr die Monster hochleveln, sondern auch spezifische Attribute weiter ausbauen. In unserem Guide nennen wir euch die derzeit besten Temtem, erklären wie Team Building funktioniert und auch, wie ihr die Monster am besten mit den Training Values (TV) trainiert. Außerdem haben wir hilfreiche Tipps für Spots um TV und Erfahrungspunkte schnell zu farmen. Zudem geben wir euch ein Beispiel-Team an die Hand.

Hier geht es zum Guide: Die aktuell besten Temtem für euer Team und wie ihr sie trainiert

Monster sammeln auf dem PC

Temtem ist nicht der einzige Pokémon-Klon auf dem PC. Wer noch mehr Monstersammel-Futter sucht, wird in unserer Liste fündig, in der wir euch fünf Vertreter des Genres vorstellen. Die orientieren sich mal mehr und mal weniger an Nintendos Vorbild, haben jedoch alle eine Gemeinsamkeit: Ihr fangt Monster.

Hier geht es zum Artikel: 5 coole Pokémon-Alternativen für den PC