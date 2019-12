Nachdem vor einigen Monaten bereits mehrere Starttermine für diverse Steam Sales geleakt wurden, hat Valve jetzt das Datum für den Winter Sale offiziell bestätigt. Ihr werdet also kurz vor Weihnachten damit anfangen können, eure Warenkörbe mit reduzierten Spielen zu füllen. Zumindest solange ihr die Kaufwut mit eurer Geldbörse rechtfertigen könnt.

Ab den 19. Dezember um 01:00 Uhr Morgens wird es wieder Rabatte hageln und mehrere Tage lang besondere Aktionen geben. Letztes Jahr konnten User etwa jeden Tag Türchen öffnen und kleinere Belohnungen erhalten. Wie in den vergangenen Jahren starten an dem gleichen Tag auch die diesjährigen Abstimmungen für die Steam Awards. Ihr könnt dort in verschiedenen Kategorien für euer bevorzugtes Spiel 2019 abstimmen.

Wie lange der Winter Sale andauern wird, ist noch nicht bekannt. Die Abstimmungen der Steam Awards enden aber am 31. Dezember um 00:00 Uhr.

Wie laufen die Steam Awards ab?

Die Nominierungen für die Steam Awards liefen bereits seit einigen Wochen und sind jetzt vollständig abgeschlossen. Jetzt sollen nach und nach alle Nominierten für die einzelnen Awards bekanntgegeben werden. Den Anfang machen dabei die fünf Nominierten in der Kategorie »Herausragender visueller Stil«.

Nominiert in dieser Kategorie sind:

Neben den besten Visuellen Stil wird es noch sieben weitere Kategorien geben. Die Nominierten-Listen werden ab heute jeden Tag bekannt gegeben. Am 19. Dezember sind dann alle Kategorien bestückt und die User dürfen mit der Abstimmung loslegen. Abgestimmt wird für folgende Awards:

Spiel des Jahres

VR Spiel des Jahres

Arbeit der Liebe

Besser mit Freunden

Innovativstes Gameplay

Außergewöhnlich storytlastiges Spiel

Bestes Spiel in dem ihr schlecht seid

