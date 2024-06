The Acolyte: Ein neues Alien erobert gerade die Herzen von Fans, dabei ist es bereits seit 45 Jahren ein Teil von Star Wars

Ein neues Alien in Star Wars? Mitnichten! Bazil geht stramm auf den 50. Geburtstag zu. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Wir müssen ihn um jeden Preis beschützen. - Diese Worte eines Star-Wars-Fans auf X (ehemals Twitter) verdeutlichen, wie beliebt das Alien namens Bazil derzeit ist. In Folge 4 von The Acolyte feierte das pelzige Kerlchen sein Debüt auf dem TV-Bildschirm. Doch um eine neue Kreation für die Serie handelt es sich bei Bazil keineswegs.

Stolze 45 Jahre existiert dieses Alien bereits im Star-Wars-Kanon. Wir haben für euch ein Doppelpack aus Fan-Reaktionen und Hintergrundinfos rund um Bazil geschnürt.

Die Spürnase für besondere Fälle

In The Acolyte hilft Bazil der Gruppe von Jedi-Rittern, angeführt von Meister Sol, den Wookie Kelnacca aufzuspüren. Dafür nutzt das kleine Kerlchen aber kein GPS, sondern seine Nase. Das eifrige Schnüffeln gepaart mit einer ausdrucksstarken Mimik sorgt dafür, dass Bazil bei Fans äußerst gut ankommt. Damit ist der Plan seiner Schöpfer perfekt aufgegangen.

Denn der bei Lucasfilm als Creature & Droid FX Creative Supervisor tätige Neal Scanlan schreibt auf StarWars.com, dass das niedliche Erscheinungsbild von Bazil bewusst gewählt wurde, damit die Zuschauer ihn ins Herz schließen:

Welche Eigenschaften werden [Fans aller Altersgruppen] in ihm sehen, mit denen sie sich identifizieren können? Das wird nur funktionieren, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ihn knuddeln können oder dass er freundlich ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil der Star-Wars-Welt. […] Ein wirklich effektives Design ist eines, bei dem man irgendwie das Gefühl hat, dass man nicht so überrascht wäre, wenn man sein Garagentor öffnet und der Droide da steht. […] Du würdest nicht eines Morgens schreiend aufwachen, wenn du einen Vogel in einem Baum siehst, der aus Star Wars stammt. Du würdest nicht eine Meile weit wegrennen.

Was Bazil mit Han Solo zu tun hat

Bazil selbst feiert zwar sein Debüt in The Acolyte, sein Volk ist aber wie schon erwähnt altbekannt. Denn die sogenannten Tynanner feierten ihre Premiere bereits in dem 1979 erschienenen Roman Han Solos Rache von Autor Brian Daley.

Darin haben sich Han und Chewie eigentlich bereits von der Schmugglerei verabschiedet und sind stolze Betreiber eines 3D-Kinos (kein Scherz!). Doch es kommt, wie es kommen muss: Das Kino wird zerstört und das Duo muss zahlreiche Abenteuer bestehen. Dabei treffen sie unter anderem auf Odumin, der sich unter dem Decknamen Spray als Geldeintreiber ausgibt - und ein Tynanner wie Bazil ist.

Fans feiern Bazil auf Social Media

Widmen wir uns abschließend noch den mehrfach angeteasten Reaktionen der Fans zu Bazil. Denn die machen einfach gute Laune, so positiv, wie sie sind.

Zusammenfassen lässt sich der Grundtenor der zahlreichen Tweets sehr einfach: Für viele ist Bazil dank seiner knuffigen Art wohl eines der größten Highlights von The Acolyte.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf Reddit kommt das Kerlchen ebenfalls gut weg. Der User bigbozobro schreibt: Wenn es eine Sache gibt, auf die ich mich bei einem neuen Star-Wars-Projekt immer verlassen kann, dann ist es die, dass sie mit einer neuen Kreatur oder einem neuen Droiden zum Liebhaben aufwarten.

