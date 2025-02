The Acolyte: Ein Fan-Liebling ist trotz dem vorzeitigem Serien-Aus stolz auf seinen Star-Wars-Auftritt

Dafne Keen hat mit nur 20 Jahren schon für Marvel die Adamantiumkrallen und bei Star Wars das Lichtschwert gezückt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

The Acolyte hat in der Star-Wars-Community für mal mehr, mal weniger gesittete Diskussionen gesorgt. Neben Manny Jacinto in der Rolle von Qimir konnte aber noch ein weiteres Mitglied des Casts die Herzen der Zuschauer erobern: Dafne Keen als Jecki Lon.

Die Schülerin von Jedi-Meister Sol (Lee Jung-jae) trat als beherrschte und kompetente Padawan auf, die im Zweikampf sogar einem Sith die Stirn bieten konnte - zumindest für eine gewisse Zeit.

Von Disney überrollt , aber trotzdem stolz

Zu Gast bei den Saturn Awards blickt Keen im Gespräch mit ScreenRant nun auf ihre Zeit bei The Acolyte zurück und zieht dabei ein eindeutiges Fazit: Die Nachricht, dass Disney die Star-Wars-Serie nicht verlängert, hat auch die 20-jährige Schauspielerin kalt erwischt.

Trotzdem ist Keen stolz darauf, die Jedi-Padawan Jecki gespielt zu haben:

Ich glaube, dass wir alle [von dem Serien-Aus] überrollt wurden. Ich glaube, dass wir alle sehr stolz darauf waren, was wir geschaffen haben. Ich bin sehr stolz [auf meinen Charakter] und ich bin sehr stolz darauf, wie [die Osha/Mae-Darstellerin] Amandla [Stenberg] mit der Situation umgegangen ist. Und ganz ehrlich: Ich bin ein riesiger Nerd und war einfach nur froh darüber, dass ich eine Jedi spielen durfte. Das konnte ich jetzt auf meiner Bucket-List abhaken.

Marvel-Fans kennen Dafne Keen natürlich als Wolverine-Klon X-23 aus Logan. 2024 kehrte sie in der Rolle für Deadpool & Wolverine zurück. Und Gerüchten zufolge haben wir sie im Marvel Cinematic Universe nicht zum letzten Mal gesehen.

0:37 Unser Interview mit Dafne Keen und ihren zwei Kollegen zur Star-Wars-Serie The Acolyte

Autoplay

Warum bekommt The Acolyte keine 2. Staffel?

Dafne Keen ist nicht die erste Darstellerin von The Acolyte, die ausspricht, von der Entscheidung Disneys überrascht worden zu sein. Zuvor hatten zum Beispiel Lee Jung-jae oder Jodie Turner-Smith ebenfalls diesbezüglich ihr Bedauern ausgedrückt.

Laut Disney hat man The Acolyte trotz Pläne für mehrere Staffeln nicht verlängert, weil nicht genügend Zuschauer eingeschaltet haben. Im direkten Vergleich zu anderen Star-Wars-Serien bei Disney Plus hinkt The Acolyte bei den Quoten weit hinterher.

Trotzdem war The Acolyte die zweit-meistgeschaute Serie 2024 auf dem Streamingdienst - demnach dürfte es im vergangenen Jahr für Disney Plus nicht allzu gut gelaufen sein.

Mit mehr Sternenkrieg bei Disney Plus geht es nach Skeleton Crew übrigens am 22. April 2025 weiter. Zu diesem Termin geht Staffel 2 von Andor an den Start. Irgendwann in diesem Jahr folgt dann noch die dritte Season von Star Wars: Visionen. 2026 folgt dann mit The Mandalorian & Grogu der erste Star-Wars-Film nach Episode 9 in den Kinos.