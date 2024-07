The Acolyte: Einer der wichtigsten Schurken von ganz Star Wars bekommt in Folge 8 einen überraschenden Auftritt

Nein, Qimir ist doch nicht der Sith-Meister und wahre Strippenzieher von The Acolyte - wie Folge 8 der Star-Wars-Serie jetzt enthüllt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die achte und (vorerst) letzte Folge The Acolyte hat einem legendären Sith sein Live-Action-Debüt beschert: Ja, bei der mysteriösen Kreatur in Qimirs Höhle auf einem unbekannten Planeten handelt es sich tatsächlich um Darth Plagueis.

Also den Meister von Sheev Palpatine/Darth Sidious, über dessen Tragödie wir beziehungsweise Anakin Skywalker in Episode 3: Die Rache der Sith aufgeklärt werden. Allzu viel zu tun hat Plagueis in The Acolyte allerdings nicht.

In Folge 8 lauert er lediglich hinter einem Stein, um einen Blick auf den Fremden (Manny Jacinto) und Osha (Amandla Stenberg) zu werfen. (Was für ein Creep.) Welche Rolle Plagueis genau spielt, wird dabei nur impliziert.

Die Alien-Rasse Muun und die gelben Augen geben einen klaren Hinweis: Darth Plagueis feiert in Folge 8 von The Acolyte sein Live-Action-Debüt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wer oder was ist Darth Plagueis überhaupt?

Doch fangen wir von vorne an: Plagueis feierte sein Star-Wars-Debüt tatsächlich in Die Rache der Sith. Daraufhin wurde seine Hintergrundgeschichte in einem nach dem Muun benannten Roman ausgearbeitet. Wie bereits handelt es sich bei Plagueis um den Meister von Sidious, der sogar noch während der Prequels aktiv war, aber nie persönlich auftrat.

Plagueis gilt als besonders mächtiger und weiser Sith, der sogar dazu in der Lage war, Leben zu erschaffen oder zumindest zu manipulieren. Wie Palpatine feststellt, konnte ihn dieses Wissen allerdings nicht retten - immerhin verriet er seinen eigenen Meister und ermordete Plagueis im Schlaf. Tragisch.

Das Wissen von Darth Plagueis sollte letztendlich Darth Sidious ermöglichen, Anakin Skywalker auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Und auch, in Episode 6 dem Tod ein Schnippchen zu schlagen und Jahrzehnte später erneut in Episode 9 irgendwie als großer Bösewicht zurückzukehren.

Darth Plagueis' Rolle in The Acolyte

The Acolyte spielt circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Episode 1: Die dunkle Bedrohung. Zu diesem Zeitpunkt ist Plagueis zumindest im alten Kanon noch der Schüler von Darth Tenebrous, dessen Existenz in der neuen Lore allerdings nur angedeutet wurde.

Was für eine Rolle spielt Plagueis nun in The Acolyte? Wie bereits erwähnt: Eigentlich nur eine winzig kleine. Seine Anwesenheit hat aber große Implikationen zur Hintergrundhandlung der neuen Star-Wars-Serie.

Denn Meister Sol (Lee Jung-jae) enthüllt, dass Mae und Osha von Mutter Aniseya (Jodie Turner-Smith) mithilfe der Macht geschaffen wurden. Und The Acolyte macht in Folge 8 jetzt unmissverständlich klar, dass jetzt Plagueis ins Spiel kommt.

Osha (Amandla Stenberg) dürfte eine Schlüsselrolle dabei spielen, wie Darth Plagueis zu seiner großen Macht kam. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wie The Acolyte auf die Prequels und Sequels vorbereitet

Hier dürfte es auch eine Verknüpfung zu Anakin Skywalker geben: Es ist nicht hundertprozentig klar, wie genau der Auserwählte erschaffen wurde. Vielleicht ist Plagueis dafür verantwortlich, vielleicht Palpatine oder vielleicht sogar die Macht.

The Acolyte scheint dafür aber zumindest zu bestätigen, was viele Fans bereits vermuteten: Qimir beziehungsweise der Fremde ist nicht der Meister, sondern wahrscheinlich viel eher der Schüler. Plagueis selbst könnte zum Zeitpunkt der Serie bereits der Meister sein oder sich Qimir an die Seite geholt haben, um seinen eigenen - also Tenebrous - zu stürzen.

Sollte The Acolyte eine zweite Staffel bekommen, wäre es definitiv spannend zu sehen, wie es mit Osha und Qimir weitergeht. Die Sith-Regel der Zwei wird im Star-Wars-Kanon zwar immer wieder bis zum Brechen gebogen, doch den Fremden dürfte auf lange Sicht ebenfalls ein tragisches Schicksal ereilen.

Denn selbst wenn Plagueis Osha nicht zu seiner Schülerin macht, muss früher oder später ja noch immer Palpatine ins Spiel kommen: Immer zu zweit sie sind. Keiner mehr, keiner weniger. Ein Meister und ein Schüler - wie Yoda schon persönlich feststellte.

