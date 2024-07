The Acolyte: Kündigt sich ein legendärer Sith-Lord an? In Folge 6 stecken drei mögliche Hinweise

Begegnet Mae in The Acolyte noch einem weiteren Bösewicht? Foto: Disney/Lucasfilm

In der sechsten Folge von The Acolyte haben sich einige Hinweise versteckt, die Fans derzeit fleißig in den sozialen Medien posten. Hier werden Bilder von einem Raumschiff und einem Planeten kommentiert.

Sie könnten darauf hindeuten, dass bald ein legendärer Star-Wars-Bösewicht erscheint. Zumal Showrunnerin Leslye Headland bei einer Diskussion Andeutungen in diese Richtung gemacht hat.

Doch bevor wir richtig loslegen, sei an dieser Stelle eindringlich vor Story-Spoilern gewarnt! Wenn ihr The Acolyte oder dessen sechste Folge noch nicht geschaut habt und euch noch überraschen lassen wollt, dann solltet ihr nicht weiterlesen.

Auf geht’s!

1:50 The Acolyte: Der neue Trailer zur Star-Wars-Serie zeigt einen Bösewicht wie aus einem Horrorfilm

Folgt noch eine Enthüllung?

The Acolyte hat in der fünften Episode den mysteriösen »Meister« enthüllt, dem einige Jedi zum Opfer gefallen sind. Weil zum jetzigen Zeitpunkt noch zwei weitere Folgen ausstehen, könnte es sein, dass noch weitere Enthüllungen folgen.

Möglich wäre es, dass ein zweiter Bösewicht die Bühne betritt. Konkret geht es laut Fans um Darth Tenebrous. Der ist in den bisherigen Serien und Filmen nie aufgetreten, ist in der Star-Wars-Lore aber ein wichtiger Charakter.

Immerhin war Darth Tenebrous der Meister von Darth Plagueis. Und der wiederum war der Meister des späteren Imperators. Drei Hinweise aus der sechsten Folge würden zumindest darauf hindeuten, dass Darth Tenebrous in The Acolyte erscheint.

Das sind die Hinweise

Zumal Showrunnerin Leslye Headland in einem Gespräch mit New Rockstars erwähnt hat, dass in The Acolyte zwei Sith vorkommen werden, womit wir beim ersten Hinweis wären. Die betreffende Stelle in dem verlinkten YouTube-Video findet ihr etwa bei Minute 22:55. Allerdings nennt Headland keinen konkreten Namen, was wiederum Raum für Spekulationen gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Den zweiten Hinweis könnte das Raumschiff von Qimir (gespielt von Manny Jacinto) liefern. Das ist in der sechsten Episode kurz im Hintergrund zu sehen. Das Design erinnert an das Schiff von Darth Maul aus den Filmen. Laut der Star-Wars-Lore wurde dieses Schiff von Darth Tenebrous entworfen.

Darüber hinaus ist im Trailer zur Serie ein Raumschiff zu sehen, dass bislang noch nicht aufgetaucht ist. Es könnte das Schiff des zweiten Bösewichts sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der dritte Hinweis ist der unbekannte Planet, auf dem Teile der Handlung in der sechsten Episode fortgeführt werden. Gezeigt wird eine Küstenlandschaft mit schroffen Felsen. Anhand von Informationen der Seite Wookiepedia wird nun spekuliert, ob es sich bei dem Planeten um Bal’demnic handelt. Auf diesem Planeten wird Darth Trenebous von seinem Schüler Darth Plagueis hinterrücks ermordet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zeitlich könnte ein Auftritt von Darth Tenebrous hinkommen. Immerhin spielt The Acolyte rund 100 Jahre vor den Ereignissen um Darth Vader und Luke Skywalker. Falls er allerdings auftritt, wird es spannend zu sehen, in welcher Beziehung Qimir zu ihm steht.

Für die erste Staffel stehen noch zwei Episoden aus. Neue Folgen erscheinen immer dienstags auf Disney Plus. Nachschub an weiteren Serien im Star-Wars-Universum gibt es aber auch abseits von The Acolyte. Eine Übersicht über die für 2024 geplanten Serien und Filme haben wir euch in die Linkbox gepackt.