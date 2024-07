The Acolyte: Kommt eine 2. Staffel? Die Serien-Chefin zeigt sich aktuell zögerlich

Die Entscheidung, ob und wie es mit The Acolyte weitergeht, wurde noch nicht gefällt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Hat The Acolyte eine Zukunft? Diesbezüglich ist noch nichts entschieden - wie Showrunnerin Leslye Headland in einem neuen Interview verrät. Ob die Star-Wars-Serie damit eine zweite Staffel bekommt, ist aktuell nicht bekannt.

Dafür weiß Headland aber schon einmal, wohin die Story gehen würde. Und dabei könnten Darth Plagueis und dessen Schüler Sheev Palpatine ins Spiel kommen.

Wie stehen die Chancen für Staffel 2 von The Acolyte?

Im Gespräch mit Nerdist macht Leslye Headland unmissverständlich klar: Eine zweite Staffel für The Acolyte hat zum aktuellen Zeitpunkt noch kein grünes Licht erhalten. Es finden aber zumindest schon einmal Gespräche darüber statt:

Ich kann es nicht sagen. Naja, ich kann schon etwas dazu sagen: Ich würde behaupten, dass es Gespräche darüber gibt. Und ich weiß nicht, wann diese Entscheidung getroffen wird. [...]

0:37 The Acolyte: Für welche Star-Wars-Ära brennt der Cast der Serie? Wir haben nachgefragt!

The Acolyte im Kreuzfeuer

Über The Acolyte wird viel diskutiert. Bei Kritikern scheint die Star-Wars-Serie einen gewissen Nerv zu treffen. Schaut man auf die Stimmen der Community, zeichnet sich aber eher ein anderes Bild: Viel berechtigte und fundierte Kritik wird hier von Review-Bombing auf unterschiedlichsten Plattformen überschattet.

So trifft es zum Beispiel sogar ganz andere Produktionen, die mit The Acolyte überhaupt nichts zu tun haben. Hauptdarstellerin Amandla Stenberg spricht außerdem davon, im Zuge dessen Opfer von Morddrohungen zu sein.

Trotzdem besteht nachvollziehbares Interesse an The Acolyte: Disney wertet beispielsweise die Abrufzahlen auf dem hauseigenen Streamingdienst als Erfolg. Ob die ausreichen, um eine zweite Season für The Acolyte zu rechtfertigen, muss sich aber erst zeigen.

Mit der achten Folge erscheint am 17. Juli 2024 die vorerst letzte Episode von The Acolyte, die Season 1 beenden wird. Headland ließ bereits durchblicken, dass sie Ideen für weitere Staffeln hätte - die erste soll aber trotzdem auf so etwas wie einen emotionalen Cliffhanger verzichten.

Ist er wirklich der Meister oder vielleicht doch nur der Schüler? The Acolyte hat bisher noch keine klare Antwort zu dem Sith geliefert. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Darth Plagueis in Staffel 2 von The Acolyte?

Wie genau es weitergehen könnte? Das teast Headland ebenfalls im Interview mit Nerdist an. Ihrer Aussage zufolge könnten Darth Plagueis und dessen Schüler Darth Sidious eine Rolle spielen. Immerhin spielt The Acolyte circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Episode 1 - Die dunkle Bedrohung.

Zu diesem Zeitpunkt war im alten Kanon der Sith Darth Tenebrous - der Meister von Plagueis - aktiv. Und je nachdem, was The Acolyte noch über den Sith, der sich selbst Meister oder Qimir nennt (Manny Jacinto), verrät, könnte Tenebrous es vielleicht sogar ebenfalls in den neuen Kanon schaffen.

Diesbezüglich müssen sich Fans aber erstmal in Geduld üben und ebenso abwarten, wie die Zukunft von The Acolyte aussieht.

Übrigens: Ende 2024 soll mit Skeleton Crew noch eine weitere Star-Wars-Serie bei Disney Plus starten. 2025 geht es dann mit Staffel 2 von Andor weiter. Im Kino geht es wiederum 2026 mit The Mandalorian & Grogu weiter. Darüber hinaus wird an Filmen um Daisy Ridleys Rey und Donald Glovers Lando Calrissian gearbeitet.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.