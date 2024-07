The Acolyte ist vorbei - und ihr werdet euch darüber einfach nicht einig

The Acolyte spaltet die GameStar-Community mittlerweile weit stärker als nach den ersten Folgen.

The Acolyte schien bei euch gnadenlos durchgefallen. Vor ein paar Wochen wollten wir nach den ersten Folgen ein Stimmungsbild einfangen - und Junge, Junge, das Ergebnis war vernichtender als die Müllpresse des Todessterns. Aber: Damals lief die Serie auch noch. Gerade Folge 3 und 4 markierten für viele Fans den absoluten Tiefpunkt.

Doch wie es danach weiterging, darüber seid ihr euch deutlich uneiniger. Vor ein paar Tagen haben wir nämlich eine zweite Umfrage gestartet, um euer Gesamtfazit herauszufinden. Und siehe da: Jetzt gehen eure Meinungen deutlich weiter auseinander. Schauen wir's uns mal an.

Euer Fazit zu The Acolyte

Beide Umfragen lassen sich recht gut vergleichen, weil der Datenpool ähnlich groß ausfällt: Über 5.000 GameStar-Nutzerinnen wie -Nutzer haben auch diesmal mitgemacht und ihre Stimme abgeben. Wählbar war auf einer Skala von Ich bin begeistert bis Bantha Poodoo . Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

The Acolyte gefällt mir gar nicht. (34 Prozent, 1.894 Abstimmungen)

Die Serie hat Potenzial, lässt aber einiges vermissen. (20 Prozent, 1.124 Abstimmungen)

Ich kann der Serie nur wenig abgewinnen. (18 Prozent, 979 Abstimmungen)

The Acolyte finde ich ganz anständig. (17 Prozent, 935 Abstimmungen)

The Acolyte ist eine klasse Serie. (11 Prozent, 609 Abstimmungen)

1:13 The Acolyte: Disney zeigt schon jetzt, wie die Kämpfe der neuen Star-Wars-Serie entstanden sind

Also: Ein neues Das Imperium schlägt zurück haben wir hier immer noch nicht, 34 Prozent der Leute halten The Acolyte auch nach der letzten Folge für ein misslungenes Star-Wars-Experiment. Addiert man die 18 Prozent, die der Serie nur wenig abgewinnen können, dann reden wir von 52 Prozent der GameStar-Community, die die Show eher meh finden.

Im Umkehrschluss tendieren aber immerhin 48 Prozent der Leute zur hellen Seite des Abstimmungsspektrums. 28 Prozent finden die Serie gut bis sehr gut, 20 Prozent sehen in ihr immerhin Potenzial, schließlich fetzen zumindest die Kämpfe.

Stimmen aus der Community

In den Kommentaren unter unserer Umfrage finden sich vor allem negative Stimmen, die sehr vokal das Writing und die Logiklücken der Serie kritisieren. Aber um mal mit dem Positiven anzufangen, hier eine konstruktive Stimme von GameStar-User ondo:

Die Sets waren top, die Kämpfe waren atemberaubend. Die schauspielerische Leistung der Hauptrolle und des Widersachers waren unglaubwürdig und unfreiwillig komisch. Oftmals saßen wir davor und haben überhaupt nicht nachvollziehen können, warum einige Charaktere so handeln. Es scheint auf Krampf versucht worden zu sein, eine Vision zu erfüllen, ohne den Weg ordentlich zu planen. Ich würde die Serie trotzdem empfehlen, weil die technische Seite wirklich absolut Spitze war. 6/10

GameStar-User Chadwick sieht es hingegen ganz anders:

Das Storytelling dieser Serie ist eine Frechheit. Ich glaube ich habe noch nie in meinem Leben eine 180 Mio. teure Produktion gesehen, die inhaltlich und von den Dialogen her so absolut amateurhaft war. Zugegeben, ich fand auch Obi Wan und Boba Fett schlecht, aber diese Serie ist echt unterste Schublade. Stellenweise fragt man sich, ob sich die Macher überhaupt mit der Materie auskennen und überhaupt Bock hatten, eine Star-Wars-Serie zu machen. Sorry, aber da gibt es Fanfiction die überzeugender ist. Ich bin absolut fassungslos, dass Disney so einen inhaltlichen Totalausfall durchgewunken haben.

The Acolyte polarisiert also auch in unserer Community. Fakt ist: Rein auf Basis der Zuschauerzahlen ist die Serie für Disney (und Disney+) ein Erfolg. Aktuell weiß noch niemand, ob eine zweite Staffel kommt - aber sollte sie grünes Licht erhalten, dürfte es ohnehin noch bis mindestens 2025 oder 2026 dauern, bis eine Fortsetzung tatsächlich erscheint. Bis dahin gibt's erstmal Andor Staffel 2 und The Skeleton Crew.