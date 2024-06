Twists, Schmerz und Liebe: Die größte Stärke von The Acolyte liegt laut einem Star der Serie ganz klar in der Story

Amandla Stenberg spielt die Hauptrolle in The Acolyte (Bildquelle: Disney Plus)

Mit The Acolyte ist erst vor wenigen Tagen die jüngste Star-Wars-Serie auf Disney Plus erschienen. Wir durften im Vorfeld mit dem Star der Serie, Amandla Stenberg (The Hunger Games) sprechen und haben einige spannende Einsichten in die Geschichte um den Jedi-Orden erhalten. So erklärt Stenberg etwa, wieso für sie die Geschichte von The Acolyte so faszinierend ist.

Ein kniffliger Fall

In The Acolyte geht es zunächst weniger um Kriege und Politik, sondern um einen Kriminalfall. Jemand hat eine Jedi-Meisterin ermordet und die Jedi suchen nun die Schuldigen. Und genau diese Besonderheit hat auch Stenberg für die Serie begeistert:

[...] Die Geschichte selbst hat mich so fasziniert, weil es ein Murder Mystery ist und es viele falsche Fährten gibt und Dinge, die man nicht unbedingt erwartet. Es gibt viele Twists und Wendungen, weil Leslye [Headland] so schreibt.

Einer dieser Twists kommt schon in der ersten Folge vor, was die Geschichte noch auf Lager hat, erfahren wir dann in den nächsten Wochen, wenn die Folgen drei bis acht erscheinen.

1:46 The Acolyte: Ein Attentäter jagt Jedi-Ritter - erster Trailer zur neuen Star Wars-Serie

Schmerz und Liebe

Noch mehr angezogen wurde Amandla Stenberg allerdings von den Motiven der Figuren in The Acolyte. Hier stehen auch starke Gefühle im Vordergrund. Vorsicht vor dem Weiterlesen, denn hier gibt es Spoiler für die erste Folge der Serie:

Im Kern steckt da eine Menge Emotion und viel Schmerz und Liebe. Ich denke, das hat mich am meisten angezogen. Mae wird nicht einfach von Rache getrieben, es ist zumindest keine einfache Art von Rache, nach der sie sucht, um eine sehr komplizierte Vergangenheit zu büßen. Und ich denke, das ist etwas auf das man sich als Schauspielerin am meisten freut. Wenn es eine Hintergrundgeschichte gibt, die du spannend findest.

Die Geschichte von Mae, dem namensgebenden Acolyte bleibt bisher noch geheimnisvoll. Über sie und die Identität einer weiteren Figur wird auch schon fleißig spekuliert:

Die ersten Folgen von The Acolyte spalten die Fans: Einigen gefällt die Serie sehr gut, andere sind überhaupt nicht zufrieden. Trotzdem legt The Acolyte mit fast 5 Millionen Aufrufen am ersten Tag einen ziemlich starken Start hin. Was unser Star-Wars-Experte Fabiano von der Geschichte um den Jedi-Orden hält, erfahrt ihr in seiner Kritik.