The Acolyte hat gerade einen altbekannten Jedi-Meister der Prequels zurückgebracht

Die neue Folge der aktuellen Star-Wars-Serie kann ihren ersten kleinen Cameo-Auftritt verbuchen. In Folge 4 von The Acolyte sehen wir erstmalig ein bekanntes Gesicht. Das ist vor allem deshalb eine kleine Sensation, da die Serie ganze 100 Jahre vor Die Dunkle Bedrohung angesiedelt ist – die meisten Figuren aus den Filmen sind also noch gar nicht am Leben.

Aber selbstverständlich gilt das nicht für manche Alienspezies. Beispielsweise war Meister Yoda auch schon zur Zeit der Hohen Republik ein Urgestein. Bei dem Cameo handelt es sich allerdings um einen anderen Jedi-Meister, der durchaus nicht unbeliebt ist.

Warnung vor milden Spoilern! Wir greifen in dieser Meldung natürlich vorweg, um wen es sich bei dem altbekannten Gesicht handelt. Wer sich überraschen lassen will, sollte daher nicht weiterlesen. Auf den generellen Plot der Folge wird nicht detailliert eingegangen.

Was ist mit dem Angriff auf die Wookies?

Nachdem Folge 3 ausschließlich die Vorgeschichte der beiden Zwillinge Mae und Osha (beide Amandla Sternberg) beleuchtet hat, geht es in Folge 4 wieder in der Gegenwart. Genauer gesagt befinden wir uns zu Beginn im Jedi-Tempel auf Coruscant. Hier beraten einige höherrangige Jedi darüber, was Meister Sol (Lee Jung-jae) herausgefunden hat und darüber, dass Mae gezielt die Jedi ermordet, die vor Jahren auf ihrem Heimatplaneten stationiert waren.

Zu besagten Jedi zählt auch ein späterer Jedi-Meister des Rates. Es handelt sich hierbei um Ki-Adi-Mundi. Erkennbar ist der Cereaner an seinem spitz in die Höhe ragenden Kopf, sowie seinem Pferdeschwanz und dem Bart. In der Folge sagt Mundi auch einige Worte und deutet dabei Maes Geschick im Kampf heraus.

Ki-Adi-Mundi trat erstmalig in Star Wars: Episode 1 - Die Dunkle Bedrohung in Erscheinung. Danach war er in den weiteren Prequel-Episoden zu sehen und auch in der Animationsserie The Clone Wars. Größere Bekanntheit erlangte Mundi sowohl durch seinen dramatischen Tod in Episode 3, als auch durch die Worte Was ist mit dem Angriff der Droiden auf die Wookies? .

Der Satz wurde in den 2010er Jahren zu einem kleinen Meme unter Star-Wars-Fans. Da wirkt es fast schon wie Absicht, dass Mundi seine Rückkehr ausgerechnet in der Acolyte-Folge feiert, in der es ebenfalls zu einem Angriff auf zumindest einen Wookie kommt.

Ist das wirklich Ki-Adi-Mundi?

Es wäre nicht das erste Mal, dass Fans in eine Sache mehr reininterpretieren, als drinsteckt. Beispielsweise glaubten viele auch bereits im Trailer Jedi-Meister Plo Koon erspäht zu haben, was sich aus vielen Gründen dann als falsch herausstellte.

Auch bei Ki-Adi-Mundi spricht ebenfalls einiges dagegen. Denn zumindest laut des Prä-Disney-Kanons werden Cereaner nicht so alt, wie Mundi letztlich sein muss. Im früheren Kanon wurde für Mundi einst das Jahr 92 VSY (vor der Schlacht von Yavin) als Geburtstag angegeben. Damit wäre er zum Zeitpunkt von The Acolyte nicht einmal geboren. Die Serie spielt im Jahr 132 VSY.

Offenbar hat Disney diese Info nun aber offiziell widerlegt. Denn bei dem Jedi in Folge 4 handelt es sich unbestreitbar um Ki-Adi-Mundi. Die Figur wird im Abspann als Meister Ki-Adi-Mundi gelistet. Gespielt wird der Jedi diesmal von Derek Arnold. In den Filmen von George Lucas steckte noch Silas Carson unter der gewaltigen Stirn.