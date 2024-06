The Acolyte: Folge 5 enthüllt jetzt die Identität des »Meisters« und ob er wirklich ein Sith ist

Wer ist der Meister? Folge 5 von The Acolyte liefert die Antwort und klärt auch noch die Sith-Frage. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Maes Meister lässt in Folge 5 von The Acolyte die Maske fallen. Nicht nur das: Wir wissen tatsächlich, ob die mysteriöse Gestalt mit dem roten Lichtschwert tatsächlich ein Sith ist. Damit beantwortet die Star-Wars-Serie gleich zwei brennende Fragen, die Zuschauer seit dem Start auf Disney Plus plagen.

Seid ab dieser Stelle natürlich vor gravierenden Story-Spoilern gewarnt! Habt ihr Episode 5 von The Acolyte noch nicht gesehen und wollt euch die Überraschung nicht vorwegnehmen lassen, dann kommt besser zu einem späteren Zeitpunkt auf diesen Artikel zurück.

Kommen wir ans Eingemachte!

Wer ist der Meister in The Acolyte und ist er ein Sith?

Hinter der Maske des Meisters steckt tatsächlich Maes, der Mann, der sich zuvor als Qimir ausgegeben hat - dargestellt von Manny Jacinto (Top Gun: Maverick, The Knife). Ob er wirklich Qimir heißt, lässt sich guten Gewissens anzweifeln. Der Meister eröffnet Sol (Lee Jung-jae), dass er keinen Namen hat und er sich nur als Sith identifiziert.

Richtig gelesen: Bei dem Meister handelt es sich tatsächlich um einen Sith. Das war im Vorfeld nicht völlig klar. Denn Macht-begabte Lebewesen, die sich der dunklen Seite bedienen, sind natürlich nicht automatisch Sith. Dabei handelt es sich noch immer um eine dedizierte Gruppe, die sich seit Darth Bane der Regel der Zwei verschreibt.

Dass Qimir unter der Maske des Meisters steckt, kommt nicht unbedingt überraschend: Fans hatten ihn bereits zuvor im Visier und waren von Anfang an davon überzeugt, dass der angebliche Kleinganove, Giftmischer und Händler ein dunkles Geheimnis birgt.

Was es für Hinweise dafür gab? Qimir zeigte schon zuvor, dass er auffällig gut kämpfen kann. Außerdem zitierte er unmissverständlich den Kodex der Sith. Bei Qimir hat es sich außerdem um eine Rolle gehandelt, die der Meister in der Öffentlichkeit spielt, um nicht aufzufallen - so wie es auch Palpatine a.k.a. Darth Sidious in den Prequels tat.

Unter der Maske des Meisters steckt Qimir (Manny Jacinto) und bei ihm handelt es sich tatsächlich um einen Sith. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Diese Fragen zum Sith- Meister muss The Acolyte noch beantworten

Folge 5 beantwortet aber nicht alle offenen Fragen zum sogenannten Meister:

Ist Qimir wirklich der Meister oder möglicherweise nur ein Schüler? Laut dem alten Kanon müsste zu der Zeit von The Acolyte eigentlich ein Sith namens Darth Tenebrous (der Meister von Darth Plagueis) aktiv sein. The Acolyte könnte natürlich darauf verzichten und einen neuen Sith etablieren. Vielleicht sucht Qimir aber auch nach einem fähigen Schüler für sich selbst, um so seinen eigenen Meister zu stützen.

Laut dem alten Kanon müsste zu der Zeit von The Acolyte eigentlich ein Sith namens Darth Tenebrous (der Meister von Darth Plagueis) aktiv sein. The Acolyte könnte natürlich darauf verzichten und einen neuen Sith etablieren. Vielleicht sucht Qimir aber auch nach einem fähigen Schüler für sich selbst, um so seinen eigenen Meister zu stützen. Wie schaffen es die Sith, unter dem Radar zu bleiben? Während der Prequels gelten die Sith seit Jahrhunderten als ausgestorben. Der Meister konnte fast alle Jedi auf Khofar töten, die es mit ihm zu tun bekamen - so auch Yord und Jecki. Nur Sol ist entkommen, bei dem sich Mae untergejubelt hat, während Osha bei dem Meister zurückbleibt. Drei Folgen von The Acolyte bleiben noch übrig, um das zu klären.

Während der Prequels gelten die Sith seit Jahrhunderten als ausgestorben. Der Meister konnte fast alle Jedi auf Khofar töten, die es mit ihm zu tun bekamen - so auch Yord und Jecki. Nur Sol ist entkommen, bei dem sich Mae untergejubelt hat, während Osha bei dem Meister zurückbleibt. Drei Folgen von The Acolyte bleiben noch übrig, um das zu klären. Was für ein düsteres Geheimnis verbirgt Sol? Der Meister scheint ebenfalls über den Vorfall auf Brendok Bescheid zu wissen, der Osha und Mae entzweite. Diese Information verwendet er auch gegen Sol, der dadurch sichtbar ins Straucheln gerät. Sehr wahrscheinlich kommt es in den übrigen Folgen von The Acolyte zu einer Konfrontation zwischen Sol, Mae und auch Osha, die möglicherweise alles auf den Kopf stellt.

Staffel 1 von The Acolyte umfasst insgesamt acht Episoden, damit bleiben jetzt noch drei übrig. Ob die Star-Wars-Serie eine zweite Season bekommt, ist aktuell nicht bekannt. Showrunnerin Leslye Headland ließ bereits durchblicken, dass sie die Geschichte definitiv mit mehreren Staffeln im Hinterkopf entwickelte.