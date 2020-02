Robert Pattinson ist Batman. Mit dem am 25. Juni 2021 tritt der Schauspieler aus Filmen wie Der Leuchtturm oder Die versunkene Stadt Z in die Fußstapfen von Christian Bale und Ben Affleck, wenn The Batman von Regisseur Matt Reeves in den Kinos startet. Jetzt zeigen erste Aufnahmen Robert Pattinson im Kostüm des Dunklen Ritters von Gotham City.

Matt Reeves (Cloverfield, Planet der Affen: Survival) teilte persönlich auf Twitter eine Testaufnahme von Robert Pattinson als Batman. Besonders Prominent sind dabei die Szenen, die den Schauspieler in Maske zeigen sowie die neue Version des Fledermaus-Symbols.

Das von Matt Reeves geteilte Video erinnert dabei ein wenig an die Enthüllung von Joaquin Phoenix' Joker: Bei seinem eigenen Film veröffentlichte Regisseur Todd Philipps ebenfalls eine kurze Testaufnahme, die den Nachfolger von Jack Nicholson und Heath Ledger in der Rolle von Batmans bestem Feind zeigt.

The Batman: Kinostart, Darsteller & Figuren

The Batman von Regisseur Matt Reeves startet am 25. Juni 2021 in den Kinos. Der Film mit Robert Pattinson in der Rolle des Bruce Wayne soll einen jüngeren Batman zeigen und dabei dessen Fähigkeiten als Detektiv und Ermittler in den Fokus rücken.

Nach dem aktuellen Stand der Dinge ist The Batman wie Joker mit Joaquin Phoenix kein Teil des auf DCEU getauften Kino-Universums aus Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League und so weiter. Ben Affleck hat sich zwischenzeitlich von der Rolle des Dunklen Ritters von Gotham verabschiedet.

In The Batman wird es Robert Pattinson wohl mit einer ganzen Palette an (Anti-)Helden und Schurken zu tun bekommen. Die aktuell bestätigten Darsteller lauten wie folgt: