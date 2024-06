The Boys: Serien-Chef kann selbst kaum glauben, dass es eine besonders absurde Szene in Staffel 4 geschafft hat

Zu diesem Zeitpunkt weiß Frenchie aus The Boys noch nicht, welch ein Anblick sich ihm im Verlauf der 2. Folge offenbaren wird. Bildquelle: Amazon Studios

Mit Jeffry Dean Morgen und Rob Benedict sind nach Jensen Ackles als Soldier Boy zwei weitere ehemalige Supernatural-Dartsteller in The Boys vertreten. In Folge 2 der 4. Staffel hat Benedikt als Supe »Splinter« seinen Auftritt und das mit einer Szene, bei der selbst der Serien-Schöpfer nicht mit einem »Go« gerechnet hat.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel geht es konkret um Szenen aus der zweiten Folge der aktuellen Staffel von The Boys auf Amazon Prime.

Nicht ganz ein Tausendfüßler

Dass die Supes in der dieser besonderen Superhelden-Serie ihre Fähigkeiten auch gerne für ihr sexuelles Vergnügen nutzen, sollte jedem Zuschauer spätestens nach der Folge »Herogasm« klar geworden sein.

Splinter kann sich wie ein Einzeller aufspalten und mehrere Versionen von sich selbst kreieren. Wie Frenchie (Tomer Capone) und Kimiko (Karen Fukuhara) feststellen müssen, nutzt er diese Fähigkeit auf eine Art, die im Gedächtnis bleibt.

Eigentlich erwischen die beiden Splinter nur dabei, wie er ein Bild von der Supe Firecraker (Valorie Curry) als Masturbationsvorlage benutzt. Allerdings reihen sich auch seine Doppelgänger hinter ihm ein und befriedigen jeweils den Vordermann anal mit der Zunge.

Die Szene erinnert an »Human Centipede« und soll auch, wie Kripke im Interview mit Collider erzählt, auf den Horror-Film anspielen.

Serien-Chef ist noch immer erstaunt

Kripke erzählt außerdem, dass »dies die eine Szene ist, bei der ich nicht glauben kann, dass wir damit durchgekommen sind«. Er verrät zudem, dass bei seinem ehemaligen Kollegen Benedict nicht viel Überzeugungsarbeit nötig war.

Auf die Anfrage für die Rolle soll dieser nur geantwortet haben: »Das klingt urkomisch. Ich mache es«

Um noch weitere ehemalige Supernatural-Darsteller in die Serie zu bekommen, hat Kripke übrigens nur noch eine Staffel Zeit. Nach der 5. ist offiziell Schluss.

In den Trivias, die im X-Ray-Feature bei Amazon Prime zu finden sind, heißt es während der Szene übrigens: »Der Schauspieler Rob Benedict möchte, dass wir alle daran erinnern, dass er an der Northwestern University Shakespeare studiert hat. Wir unterliegen keiner vertraglichen Verpflichtung, dieser Bitte nachzukommen. Dies ist also nur eine nette Geste.«