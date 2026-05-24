»Ich werde mich noch mindestens 10 Jahre lang über Staffel 5 beschweren« – Fans sind vom The-Boys-Finale so enttäuscht, dass sie ganz nostalgisch werden

Viele Lieblingsszenen der Fans haben etwas mit Homelander (Antony Starr) zu tun. Bildquelle: Amazon MGM Studios/Sony Pictures

Nicht alle Fans sind mit dem großen Finale von The Boys zufrieden. Es wirkt gehetzt und mitunter billig. Der Meinung ist auch unser Entertainment-Experte Vali, der sich fragt, wo eigentlich das ganze Budget reingeflossen ist.

Aber was macht man als Fan, wenn einen die letzte Folge der eigenen Lieblingsserie enttäuscht zurücklässt? Man springt fix auf den Nostalgie-Zug auf und besinnt sich der alten Zeit.

»Nach 7 Jahren immer noch eine der besten Szenen der gesamten Serie«

Auf Reddit stößt User V-TriggerMachine mit dem Post seiner liebsten Szene aus sieben Jahren The Boys eine Lawine an Kommentaren los. Über 19.000 Upvotes sammelt der Beitrag. Hier einmal das Bild, vielleicht erratet ihr die Szene ja schon:

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Es handelt sich hierbei um die beliebte Stadion-Szene zwischen Butcher und Homelander aus Folge 3 von Staffel 1, die sich zu einem echten Meme-Phänomen entwickelte. Der Blickkontakt der beiden ist das beste Beispiel für einen unangenehm langen Augenkontakt.

Welche Szenen und Seasons die anderen Fans als ihre Lieblinge deklarieren, listen wir euch mal in einer kleinen Stichpunktliste auf:

»Für mich ist es die Kampfszene in Herogasm [Staffel 3, Episode 6], in der Homelander Butcher ins Gesicht schlägt und die Kamera dann auf Butcher schwenkt, der blutverschmiert lächelt, weil er für diesen Scheiß lebt. Das war so ein charakteristischer Moment, der dieser Serie mittlerweile schmerzlich fehlt.« – User BlindFreeze

»Ich dachte, es sei die Nostalgie, die mich blind machte, aber als ich mir die Staffeln 1 und 2 noch einmal ansah, stellte ich fest, dass sie tatsächlich besser waren.« – User samhit_n

»Mein Favorit ist die Szene »Where is your fucking rage« aus der ersten Staffel [Episode 6]. Sie erfüllt alle Anforderungen, die eine Szene erfüllen sollte. Sie ist einfach, persönlich, treibt die Handlung und die Welt voran und verdeutlicht die Beweggründe der Figuren.« – User Far-Fault-6243

»Wie Homelander das Flugzeug vom Himmel aus mit dem Laser beschießt [Staffel 1, Folge 4], wird für immer und ewig die beste Szene aller Zeiten bleiben. Der Typ fliegt am Himmel, und der Junge sieht ihn. Seine Augen fangen an zu leuchten wie bei einem verdammten Dämon oder Satan, und er tötet sie einfach. Bei dieser Szene habe ich Gänsehaut bekommen.« – User battlin_jack295

»Für mich ist es die Szene, in der Homelander mit dem Laser auf die Menge feuert (Staffel 2, Folge 5) – schade, dass wir nicht gesehen haben, wie sein Zorn in einer echten Scorched-Earth-Situation die Hölle über die Bürger gebracht hat. Echt schade.« – User Noorainium

Für viele ist Homelander – besonders in den ersten Staffeln – einer der besten TV-Bösewichte, die es jüngst gegeben hat. Kein Wunder also, dass viele Lieblingsszenen der Community mit der Figur von Antony Starr zu tun haben.

1:26 »Hier ist das Budget von Staffel 5 hingeflossen« - Der erste Teaser zu Vought Rising ist da! Doch der Schmerz über das enttäuschende The-Boys-Finale sitzt bei Fans noch tief

Autoplay

Unsere Entertainment-Redakteure Franzi und Vali haben das Finale von The Boys natürlich auch mitverfolgt und können die Kritik der Fans verstehen. Ihre Eindrücke zur letzten Folge findet ihr in der obigen Linkbox, wo wir euch diverse Kolumnen verlinken.

Mit Vought Rising erscheint übrigens bereits 2027 ein neues Spin-off von The Boys. Einen ersten Teaser findet ihr kurz vor dem Kasten.