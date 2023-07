Gen V: Knüppelhartes Spin-Off zu The Boys startet in zwei Monaten - Amazon grenzt Release ein

Gen V zeigt, wie die Superhelden von The Boys gemacht werden. Bildquelle: Amazon Studios

Staffel 4 von The Boys lässt (wahrscheinlich) noch eine ganze Weile auf sich warten. Trotzdem gehen Fans der ultrabrutalen Anti-Superhelden-Serie 2023 nicht leer aus. Denn mit Gen V steht bereits das erste Spin-Off in den Startlöchern.

Release von Gen V im September 2023

Jetzt hat Amazon den Release von Gen V offiziell auf September 2023 eingegrenzt (via Twitter). Ein konkretes Release-Datum lässt allerdings noch auf sich warten - diesbezüglich müssen sich Fans also erstmal noch in Geduld üben.

Falls ihr euch fragt, um was es in Gen V überhaupt geht: Im Mittelpunkt der Handlung stehen heranwachsende Superhelden, die auf einer Universität des Vought-Konzerns auf ihre hoffentlich erfolgreiche Karriere vorbereitet werden.

Wie der erste Trailer zur Amazon-Serie zeigt, geht es in Gen V ähnlich derb und brutal zu, wie in The Boys. Macht euch aber am besten selbst ein Bild:

1:03 Gen V: Im Spin-off zu The Boys geht es genauso grob zu, wie man es erwarten würde

Wann kommt Staffel 4 von The Boys?

Und wann geht es mit The Boys weiter? Zu Staffel 4 von The Boys kennen wir leider ebenfalls noch keinen konkreten Release-Termin. Erst kürzlich gab der Showrunner der Serie bekannt, dass der Launch neuer Folgen wahrscheinlich auch noch lange auf sich warten lässt - und das, obwohl die vierte Season längst abgedreht ist.

Das liegt primär an dem konsequent anhaltenden Hollywood-Autorenstreik, im Zuge dessen sich Drehbuchschreiber für fairere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Mehr dazu und auch dem Crossover mit Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone lest ihr unter den folgenden Links:

