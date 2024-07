The Boys: Der neue Black Noir hat mehr Potenzial als der alte - aber eine ähnlich fatale Schwäche

Nur echte The-Boys-Experten können erkennen, welcher Black Noir der alte und welcher der neue ist. Bildquelle: Amazon Prime Video.

Bereits seit Beginn der vierten Staffel von The Boys schweben große Fragezeichen über dem Nachfolger von Black Noir. Wer ist er? Welche Superkräfte besitzt er? Wie kann man ihn ausschalten? Ist er stärker als der alte? Auch einige Folgen später bleiben leider viele Fragen offen, jedoch hat die siebte Episode endlich etwas Licht ins Noir gebracht.

Spoiler-Warnung: Dieser Artikel enthält Informationen zur siebten Episode der vierten Staffel von The Boys. Wenn ihr die Folge also bisher nicht gesehen habt und euch Spoiler stören, solltet ihr den Artikel lieber nicht weiterlesen.

Wer ist Black Noir II?

Nachdem der erste Black Noir von Homelander ermordet wurde, musste ein Supe als Ersatz her, um das Unglück vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Dieser wird von den anderen Mitgliedern der Seven ebenfalls Black Noir genannt, obwohl sich jetzt eine neue Person unter dem schwarzen Kostüm befindet.

Der Name und das Alter des neuen Black Noirs sind zwar unbekannt, nicht aber seine eigentliche Profession: Die Bühnenkunst. Auch wenn es sich bei ihm um einen begnadeten Schauspieler handelt, hat er massive Probleme, sich in der Rolle als dunkler Assassine zurechtzufinden. Laut eigener Aussage findet er trotz aller Anstrengung einfach keinen Zugang zu Noirs Charakter und Motiven.

Alt und neu im Vergleich

Offenbar hat Vought den Ersatz für Black Noir gut gecastet, denn bei ihnen gibt es einige Gemeinsamkeiten - besonders bei der Ausprägung ihrer Schwachpunkte. Gleich sind sie aber mitnichten. Das nehmen wir zum Anlass, die Stärken und Schwächen der beiden Supes unter die Lupe zu nehmen und sie miteinander zu vergleichen.

Superkräfte und Fähigkeiten

Black Noir übermenschliche Stärke, Ausdauer, Strapazierfähigkeit, Agilität und Geschwindigkeit sowie ein verbessertes Gehör und katzenartige Reflexe Verbesserte Selbstheilung, die jedoch nicht in der Lage ist, Organe und Knochen zu regenerieren perfektionierte Kampfkünste perfektioniertes Schleichen Verringertes Schmerzempfinden oder extrem hohe Schmerztoleranz Es gibt Hinweise darauf, dass Black Noir langsamer altert Musizieren (Klavier)

Black Noir II Fähigkeit zu fliegen Übermenschliche Stärke und Strapazierfähigkeit sowie ein verbessertes Gehör Schauspielerei



Schwächen

Black Noir Hirnschaden, der ihn ständig Cartoon-Figuren sehen lässt, seine Fähigkeit zu sprechen einschränkt, Amnesie verursacht und seinen Geist in den eines Kleinkindes verwandelt hat Nussallergie (potenziell tödlich) Empfindlichkeit gegenüber hohen Frequenzen

Black Noir II Schwere Narkolepsie, die sogar während eines Kampfes zu unkontrollierten Schlafattacken führen kann fehlende Kampferfahrung Empfindlichkeit gegenüber hohen Frequenzen



Wer ist nun stärker?

Die Ausbildung macht den Unterschied: Diese Frage ist nur schwer zu beantworten. Zwar hat Black Noir II durch die Fähigkeit zu fliegen, einen klaren Vorteil seinem Vorgänger gegenüber, jedoch ist dieser maßgeblich besser im Kampf und im Schleichen ausgebildet und vor allem deutlich erfahrener. Auch die beschleunigte Regeneration und die intrinsische Freude am Töten sind massive Vorteile im Gefecht.

Fatale Schwächen: Die wichtigste Überschneidung der beiden Supes ist wohl aber der Besitz einer wirklich fatalen Schwäche. Zwar können beide, ohne mit der Wimper zu zucken, das gesamte Magazin einer Minigun einstecken, dafür jedoch segnet Black Noir bei einer Nussmischung das Zeitliche und Black Noir II kann jederzeit unkontrolliert einschlafen und ist damit zeitweise schutzlos.

Black Noir hat zumindest noch den Vorteil, dass seine Nussallergie nur bei Vought und nicht in der Öffentlichkeit bekannt ist, wohingegen die Schwäche seines Nachfolgers auf dem Silbertablett serviert wird. Sollte Noirs Nussallergie jedoch Publik werden, zieht er in einem ebenbürtigen Duell mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kürzeren. Die Geheimhaltung ist also unumstößlich.

Hohes Potenzial: Black Noir II verfügt zwar über weniger stark ausgebildete Kampfkünste, jedoch konnte er immerhin bereits mit Butcher mithalten. Durch die Fähigkeit zu fliegen hat er zudem das Potenzial, ein noch gefährlicherer und unberechenbarer Attentäter und Kämpfer als sein Vorgänger zu werden - zumindest mit der nötigen Ausbildung.

Diese könnte durch seine neue Anstellung als Teil der Seven ermöglicht werden. Darüber hinaus ist es durchaus wahrscheinlich, dass Black Noir II weitere Fähigkeiten besitzt, die wir noch nicht zu Gesicht bekommen haben.

Fazit: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Black Noir stand jetzt zumindest im Kampf der stärkere Supe ist. Black Noir II besitzt jedoch das Potenzial, das in Zukunft zu ändern und seinen Vorgänger in den Schatten zu stellen.

