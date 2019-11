Staffel 2 von The Boys kommt laut Karl Urban "Mitte 2020"

The Boys hat sich wider allen Erwartungen zur erfolgreichsten TV-Serie auf Amazon Prime gemausert. Nun können es Fans gar nicht mehr erwarten, die zweite Staffel und neue Folgen der Comic-Adaption von Seth Rogen und Evan Goldberg zu sehen.

Wann wir damit rechnen können, verrät nun Karl Urban per Post auf Instagram: Der Darsteller von Billy Butcher hat seine Szenen für Season 2 von The Boys abgedreht und hat zur Feier des Tages durchblicken lassen, dass wir »Mitte 2020« mit neuen Episoden rechnen können.

Einen exakten Starttermin gibt es allerdings noch nicht. Amazon hat sich bis jetzt noch nicht zu einem konkreten Release geäußert.

Was erwartet Fans in Staffel 2 von The Boys?

In Staffel 2 der Amazon-Prime-Serie, die auf den Comics von Garth Ennis (Preacher) basiert, wird der Konflikt von Billy Butchers Boys mit den Seven - einem finsteren Spiegelbild von DCs Justice League - fortgesetzt. Karl Urban ließ bereits durchblicken, dass in den neuen Folgen »die menschliche Seite« von seinem Charakter mehr zur Geltung kommen soll.

Für die zweite Season wurde Aya Cash als Stormfront gecastet: In den Comics ein Superheld und Nazi, der zu einem Team namens Payback gehört. Außerdem wurden die Schauspieler Goran Visnjic (The Girl with the Dragon Tattoo), Claudia Doumit (Supergirl) und Patton Oswalt (Bojack Horseman) für neue Rollen rekrutiert.

