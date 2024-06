The Boys: Alles, was ihr zu Release, den Folgen, dem Cast und mehr von Staffel 4 wissen solltet

Mit diesem Duo dürfte es in Staffel 4 von The Boys diabolisch werden: Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan) und Billy Butcher (Karl Urban). Bildquelle: Amazon Studios

Es hat ein bisschen gedauert, aber nach einer Wartezeit von fast zwei Jahren steht Staffel 4 von The Boys jetzt in den Startlöchern. Die Crew um Billy Butcher, Hughie und Starlight darf endlich den Kampf gegen Homelander und die Seven fortsetzen und schon jetzt lässt sich guten Gewissens sagen: Es werden (wieder) die Fetzen fliegen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos zur neuen The-Boys-Season auf einen Blick: Wann es losgeht, wie viele Folgen anstehen und wie es danach der vierten Season weitergeht. Lasst uns also keine Zeit verlieren, kommen wir gleich zum Eingemachten.

Release: Wann startet Staffel 4 von The Boys?

The Boys: Staffel 4 startet am Donnerstag, dem 13. Juni 2024. Los geht es mit gleich drei Folgen auf einmal, die restlichen Episoden erscheinen daraufhin im Wochentakt.

Folgen: Wie viele Folgen liefert Staffel 4?

Staffel 4 von The Boys setzt sich aus insgesamt acht Episoden zusammen. Drei davon sind gleich zum Release am 13. Juni verfügbar, die restlichen fünf folgen daraufhin im wöchentlichen Rhythmus. Damit sieht der Release-Plan für die neuen Episoden wie folgt aus:

Folge 1-3 am 13. Juni 2024

Folge 4 am 20. Juni 2024

Folge 5 am 27. Juni 2024

Folge 6 am 4. Juli 2024

Folge 7 am 11. Juli 2024

Folge 8 am 18. Juli 2024

Plattform: Wo kann ich The Boys schauen?

The Boys läuft exklusiv bei Amazon Prime Video. Mit einem Release der vierten Season bei konkurrierenden Streamingdiensten wie zum Beispiel Netflix oder Disney Plus braucht ihr nicht rechnen.

1:37 The Boys: Endlich der erste Trailer zu Season 4! »Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht?«

Cast: Wie sieht die Besetzung von Staffel 4 aus?

Hinter den Kulissen ist weiterhin Eric Kripke als Showrunner für The Boys verantwortlich. Vor der Kamera kehrt eine ganze Palette alter Bekannter dazu, es stoßen aber auch neue Feinde und Verbündete zum Cast der TV-Serie.

Alte Bekannte

Karl Urban als Billy Butcher

Jack Quaid als Hughie

Erin Moriarty als Starlight

Karen Fukuhara als Kimiko

Tome Capone als Frenchie

Laz Alonso als Mother’s Milk

Antony Starr als Homelander

Claudia Doumit als Victoria Neuman

Jessie T. Usher als A-Train

Chace Crawford als Kevin Moskowitz

Nathan Mitchell als Black Noir

Cameron Crovetti als Ryan

Colbie Minifie als Ashley Barrett

Laila Robins als Grace Mallory

Neue Freunde und Feinde

Jeffrey Dean Morgan als Joe Kessler

Susan Heyward als Sister Sage

Valorie Curry als Firecracker

Die zwei neuen Mitglieder der Seven: Sister Sage (Susan Heyward) und Firecracker (Valorie Curry). Bildquelle: Amazon Studios

Story: Um was geht es in Staffel 4 von The Boys?

Leichte Spoiler-Warnung: Staffel 3 endete mit Homelanders kaltblütigem Mord an einem Starlight-Unterstützer in der breiten Öffentlichkeit. Dafür muss sich Homelander jetzt vor Gericht verantworten, doch aufgrund seines Status als Superheld und mit Vought und Victoria Neuman als Rückendeckung hat er wahrscheinlich wenig zu befürchten.

Butcher sieht sich wiederum mit seiner Sterblichkeit konfrontiert nach der verheerenden Diagnose, dass ihm nur noch sechs Monate zu Leben bleiben. Erneut setzt er alles dafür ein, Homelander in die Knie zu zwingen und Ryan zurück auf seine Seite zu ziehen. Dafür bekommt er unerwartet Unterstützung von einem alten Bekannten: CIA-Kollege Joe Kessler.

Staffel 4 von The Boys greift übrigens auch ein wichtiges Story-Element aus dem Spin-off Gen V auf: Im Finale dessen erster Staffel stöberte Butcher den tödlichen Supe-Virus auf, in dem Butcher die Chance sieht, die Superhelden ein und alle Mal zu vernichten.

Einen konkreten Eindruck der Story von The Boys: Staffel 4 bekommt ihr im offiziellen Trailer:

2:36 The Boys: Im neuen Trailer zu Staffel 4 haben sogar Hühner und Schafe Superkräfte ... Moment, was?

Staffel 5: Wie geht es nach der neuen Season weiter?

Es ist bereits offiziell: The Boys bekommt eine fünfte Staffel! Tatsächlich wurde die brutale Anti-Superhelden-Serie schon Mitte Mai von Amazon Prime Video um neue Folgen verlängert. Wann Staffel 5 an den Start geht, ist aktuell nicht bekannt. Doch ganz so lange wie bei Season 4 müssen wir (hoffentlich) nicht warten.

Zwischen den Staffeln 3 und 4 klafft eine breite Lücke von zwei Jahren. Das ist unter anderem ein Resultat des großen Hollywood-Streiks von 2023: Da sich große Studios und Streamingdienste über Monate hinweg weigerten, Schauspielern und Drehbuchautoren fairere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu gewähren, verschoben sich zahlreiche Filme und TV-Serien.

Parallel zu The Boys startete im Mai 2024 übrigens die Produktion von Gen V: Staffel 2. Das zweite Spin-Off im Universum von The Boys wird vom tragischen Tod des Hauptdarstellers Chance Perdomo überschattet - seit Kurzem ist bekannt, dass dessen Rolle von Andre Anderson nicht neu besetzt, sondern stattdessen aus Gen V rausgeschrieben wird.

Darüber hinaus befindet sich noch ein drittes Spin-off in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Unter dem Arbeitstitel The Boys: Mexico wird an einer weiteren Serie gearbeitet, die aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht spruchreif ist. Ob dieses Projekt grünes Licht erhält, muss sich erst noch zeigen.

Mehr zu The Boys, den geplanten neuen TV-Serien und was sonst noch bei Amazon Prime Video passiert, könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Boys: Staffel 4? Wie gut haben euch die bisher veröffentlichten Seasons gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!