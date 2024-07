The Boys: Auf welcher Seite steht Soldier Boy in Staffel 5? Wir kennen schon jetzt die Antwort

Für Soldier Boy war Homelander in Staffel 3 von The Boys noch eine große Enttäuschung - und diese Worte haben seinen Sohn hart getroffen. Bildquelle: Amazon Studios

Staffel 5 von The Boys lässt noch lange auf sich warten. Erst 2026 geht eine der besten und erfolgreichsten Amazon-Serien zu Ende. Doch Serien-Chef Eric Kripke teilt schon jetzt ein paar spannende Details zum großen The-Boys-Finale.

Eine ... komplizierte Vater/Sohn-Dynamik

So zum Beispiel, auf welcher Seite Soldier Boy (Jensen Ackles) in den kommenden Folgen stehen wird. Dass der Fan-Liebling in der fünften Season zurückkehrt, hatte bereits die Post-Credits-Szene von Staffel 4 angeteast. Mittlerweile wurde Ackles’ Auftritt von offizieller Seite bestätigt.

Falls ihr euch nicht mehr erinnert: In Staffel 3 von The Boys machte Soldier Boy noch mit Billy Butcher (Karl Urban) gemeinsame Sache, um Homelander (Antony Starr) zur Strecke zu bringen. Allerdings hinterging Butcher im Finale Soldier Boy, da dieser Ryan (Cameron Crovetti) in Lebensgefahr brachte.

Seit dem Ende von Season 3 lag Soldier Boy in der Verwahrung der CIA auf Eis, bis Homelander seinen Vater in den letzten Minuten von Staffel 4 aufstöberte. Die Vater/Sohn-Beziehung will Eric Kripke nun im großen Finale von The Boys weiter vertiefen, wie der Showrunner im Gespräch mit Gamesradar verrät:

Wir haben festgestellt, dass wir die Vater/Sohn-Dynamik zwischen Homelander und Soldier Boy noch gar nicht so recht behandelt haben. Da gibt es eine Menge Potenzial, wie Soldier Boy gegenüber Homelander empfindet und wie Homelander gegenüber seinem Vater empfindet. Das wollen wir definitiv vertiefen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Team Butcher oder Team Homelander?

Ob sich die beiden miteinander verstehen oder weiter im Konflikt zueinander stehen, muss sich natürlich erst zeigen. Fest steht aber zumindest schon einmal, dass Soldier Boy mit Billy Butcher ein Hühnchen zu rupfen hat:

Soldier Boy ist so richtig darauf aus, Butcher zu töten, nachdem dieser ihn in Staffel 3 verraten hatte. Er ist einfach ein großartiger Antagonist dafür, die Seiten zu wechseln und bei den Supes mitzumachen.

Diese Konfrontation dürfte in Staffel 5 definitiv eine spannende werden. Nachdem sich Butcher seiner dunklen Seite hingegeben hat, verfügt er dank seines V-Tumors über neue Superkräfte, denen sogar Victoria Neuman (Claudia Doumit) wenig entgegensetzen konnte.

Doch bis es überhaupt soweit ist, müssen wir uns - wie bereits erwähnt - mindestens bis 2026 gedulden. 2025 startet dafür zumindest schon einmal Staffel 2 von Gen V, bei der ebenfalls ein Mitglied der Seven vorbeischauen wird. Außerdem bekommt Soldier Boy mit Vought Rising sogar eine eigene Prequel-Serie spendiert.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.