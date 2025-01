The Boys: Die Story für Staffel 5 ist noch gar nicht fertig, obwohl das große Finale längst gedreht wird

Kein Grund zur Sorge: Bei Staffel 5 von The Boys fährt der Serien-Chef dieselbe Strategie, wie bei vorangegangenen Seasons. Bildquelle: Amazon Studios

Das Ende von The Boys naht! Und damit die fünfte und letzte Staffel 2026 bei Prime Video anlaufen kann, wird natürlich bereits fleißig an den finalen Folgen gearbeitet. Dafür wurde schon im November 2024 der Dreh von Season 5 losgetreten - und das, obwohl die Drehbücher bis heute nicht fertig sind.

Das hat Showrunner Eric Kripke in einem neuen Interview mit Forbes bestätigt. Laut dem Serien-Chef ist das aber kein Grund zur Sorge. Denn davon sind die Pläne für die einzelnen Hauptfiguren nicht betroffen. Wie es also mit Butcher (Karl Urban), Homelander (Antony Starr) und Co. weitergeht, weiß man längst:

Wir haben [Pläne] für das große Ganze - daran ändert sich nichts. Vor allem, weil jede unserer Figuren in der finalen Staffel einen persönlichen Höhepunkt zu erreichen hat. Darauf arbeiten wir schon eine ganze Weile hin und jetzt müssen wir herauskriegen, wie wir dort hinkommen. Es geht mehr darum, worüber sich die Charaktere unterhalten, was gerade in der Gesellschaft passiert und darauf, wo unsere Witze abzielen. Das verändert sich, während wir für den eigentlichen Kern eine klare Vision haben.

Warum sind die Drehbücher denn noch nicht fertig?

Stattdessen möchte man garantieren, dass man flexibel auf die jüngsten Ereignisse in der Welt (und explizit in der US-Politik) reagieren kann. Laut Kripke ist man so auch bei vorangegangenen Staffeln vorgegangen:

Ja, wir haben [die letzten Folgen] noch nicht zu Ende geschrieben. Wir sind circa bei der Hälfte. Diese Dinge ergeben sich für uns mit der Zeit. So zum Beispiel schon bei der ersten Staffel, als mitten [während der Produktion] die Me-Too-Bewegung an Fahrt gewonnen hatte. Wir mussten dann nochmal zurück ans Zeichenbrett und eine Menge Sachen überdenken. Wir nutzen als diese organische Bewegung, dass sich die Drehbücher ständig verändern können, basierend darauf, was gerade in der Welt passiert. Das macht uns keine Angst. Das ist der Kurs, den wir fahren. Wir überarbeiten teilweise Dinge bis zu dem Tag, bevor wir uns an den Dreh machen - manchmal sogar an dem gleichen Tag. Wir sind daran gewöhnt, dass sich die Welt um uns herum verändert. Also ja, wir passen unsere Drehbücher daran an.

2:58 The Boys zeigt, was beim Dreh von Staffel 4 alles schief gelaufen ist

Autoplay

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Es lässt sich argumentieren, dass die Verantwortlichen hinter The Boys damit eine verhältnismäßig ungewöhnliche und entsprechend riskante Strategie fahren. Viele Filme oder TV-Serien scheiterten an spontanen Änderungen der Geschichte, die in letzter Minute getroffen wurden.



Man muss The Boys aber zugutehalten, dass die Serie (trotz gelegentlichen Schwächen in der Story) sich stets erschreckend aktuell und entsprechend lebensnah anfühlt – nicht unähnlich zu South Park, bei denen Matt Stone, Trey Parker und ihr Team ähnlich vorgehen.



Es bleibt natürlich spannend, ob diese Strategie auch beim großen Finale von The Boys aufgeht. Bisher sind Kripke und Co. aber damit verdammt gut gefahren. Dass nicht finalisierte Skripte trotz längst gestartetem Dreh laut dem Serien-Chef von The Boys kein Grund zur Sorge ab, kaufe ich Kripke durchaus ab.

Wann Staffel 5 von The Boys genau startet, ist aktuell nicht bekannt. Wir wissen aktuell nur, dass es irgendwann 2026 soweit sein soll. Davor geht noch 2025 Gen V in die zweite Runde – auch hier lässt ein konkreter Release-Termin im Moment auf sich warten.

Nach dem Ende von The Boys sollen übrigens weitere Spin-offs und Serienableger folgen. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.