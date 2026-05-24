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The Boys: Wie gefällt euch das große Serienfinale? Stimmt jetzt ab!

Das Serienfinale von The Boys sorgt in der Community gerade für heftige Diskussionen. Jetzt wollen wir von euch erfahren, was ihr vom Ende von Amazons (Anti-)Heldenserie haltet.

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Jesko Buchs
24.05.2026 | 08:19 Uhr

Billy Butcher (Karl Urban) hat nach fünf Staffeln seinen ewigen Kampf mit dem Homelander endlich überstanden. Bild: Amazon. Billy Butcher (Karl Urban) hat nach fünf Staffeln seinen ewigen Kampf mit dem Homelander endlich überstanden. Bild: Amazon.

Es scheint, als hätte sich Amazon mit der fünften und letzten Staffel der Superhelden-Satire The Boys keinen Gefallen getan. Denn die Zuschauerreaktionen fallen bei durchweg allen Folgen des Serienfinales deutlich negativer aus als in den vorherigen Staffeln.

Viele Fans fragen sich, wohin das mächtige Produktionsbudget der Serie gewandert ist, denn die letzte Staffel wirkte in den Augen vieler Zuschauer irgendwie billig und gehetzt. Jetzt ist endlich auch die letzte Folge erschienen - und die sorgt in der Community gerade für mächtig Diskussionen. Denn das vermeintlich große Finale endet für viele Fans nur allzu vorhersehbar.

Video starten 11:41 The Boys: Zur Einstimmung auf Staffel 5 gibt's die lustigsten Outtakes aus allen vorherigen Seasons

Nicht nur sei der Kampf zwischen - Achtung, Spoiler! - Homelander (Anthony Starr) und Billy Butcher (Karl Urban) viel zu unspektakulär inszeniert; der blonde Schurke bekomme nach seiner Niederlage auch viel zu wenig Screentime und werde als winselnder Versager abgehandelt. Fans stören sich zudem daran, dass die Charaktere aus dem Gen V-Spin-off keinen wirklichen Einfluss auf das Finale der Mutterserie hatten.

Dieses wenig wohlwollende Stimmungsbild ergibt sich aktuell zumindest, wenn man im Netz nach Reaktionen auf das The-Boys-Finale sucht. Aber genug mit fremden Meinungen und Eindrücken; die GameStar-Community seid schließlich ihr!

Und deshalb wollen wir jetzt von euch wissen: Wie fandet ihr das Staffelfinale von The Boys? Gebt uns in der folgenden Umfrage ein Stimmungbild und verratet uns euer detailliertes Urteil zum Abschluss von Amazons Superhelden-Satire in den Kommentaren unter diesem Artikel!

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Auch wir arbeiten natürlich bereits an einer finalen Kritik zum Serienfinale von The Boys. Diese liegt zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Artikels allerdings noch auf dem Schreibtisch von Entertainment-Experte Vali. In der obigen Linkbox erfahrt ihr derweil mehr zum Serienfinale von The Boys. Eine sechste Staffel zur Amazon-Serie wird es nicht geben, dafür geht 2027 das Spin-off Vought Rising an den Start.

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