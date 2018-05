Die geschlossene Beta vom Open-World-Rennspiel The Crew 2 startet am 31. Mai 2018 und läuft bis zum 3. Juni. Wer mitspielen möchte, kann sich noch immer auf der offiziellen Website für die Closed Beta registrieren. Dabei wählt ihr auch, für welche der drei Plattformen PC, Xbox One oder PS4 ihr euch bewerben wollt.

Die ausgelosten Teilnehmer bekommen eine Benachrichtigung und einen Code für den Preload, damit sie pünktlich zum Startschuss losdüsen können. Releasetermin von The Crew 2 ist der 29. Juni. Übrigens: Wie aktuelle Aussagen von Ubisoft verlauten, erscheint auch The Division 2 noch in diesem Fiskaljahr, also bis zum 31. März 2019.

The Crew 2 kombiniert Straßen-, See- und Luftrennen auf nahtlose Weise miteinander. Man wechselt also während eines Rennens beispielsweise vom Auto ins Flugzeug, wenn der Streckenverlauf es erfordert. Spieler treten in großen Rennen gegeneinander an, die in den USA stattfinden.

