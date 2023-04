Das kontroverse The Day Before kündigt Beta an, verspricht »keine Verschiebungen mehr«

Es gibt nicht viele, aber zumindest ein paar Neuigkeiten zum kontrovers diskutierten Survival-Spiel The Day Before.

Das ambitionierte Survival-Spiel The Day Before wird kontrovers diskutiert und nicht jeder glaubt daran, dass Entwickler Fntastic die Erwartungen daran erfüllen kann. Vor allem in Anbetracht der chaotischen letzten Monate rund um das Debakel um versprochenes Gameplay, das plötzliche Verschwinden von Steam, den Rechtsstreit mit einer Kalender-App sowie einer fragwürdigen Angestellten-Politik.

Jetzt melden sich die Entwickler auf dem offiziellen Discord-Server mit zwei neuen Versprechen zurück. Moderator Kentain zufolge gibt es die folgenden Neuigkeiten:

Es gibt eine Beta: Vor Release soll es eine Beta-Phase geben, im Zuge derer sich Spieler an The Day Before probieren und sich selbst ein Bild von dem Spiel machen können.

Der für den 10. November 2023 geplante Release sei in Stein gemeißelt, es werde laut den Entwicklern keine weitere Verschiebung mehr geben.

Beta für The Day Before: Was ist bekannt?

The Day Before soll also eine Beta-Phase erhalten. Offensichtlich wird die vor dem Release des Spiels im November 2023 stattfinden, allerdings gibt es darüber hinaus keine Details dazu. Wir wissen zum Beispiel nicht, wann und in welcher Kapazität interessierte Spielerinnen und Spieler daran teilnehmen dürfen und wie man an Keys rankommt.

Diesbezüglich bleibt uns also nichts anderes übrig als abwarten und gespannt sein, wann Fntastic zusätzliche Informationen zur geplanten Beta von The Day Before teilt.

Mehr zur Debatte um The Day Before erfahrt ihr unter dem folgenden Link:

Keine Release-Verschiebungen mehr

The Day Before soll am 10. November 2023 erscheinen und laut Kentain ist das auch in Stein gemeißelt. Zuvor kam es bereits zu zwei großen Release-Verschiebungen: Ursprünglich sollte The Day Before im Juni 2022 erscheinen, dann am 1. März 2023. Beide Release-Termine konnten nicht eingehalten werden.

Auf Discord lässt nun der Moderator ganz offiziell verheißen:

Das Spiel wird offiziell am 10. November 2023 ohne weitere Verspätungen erscheinen.

Übrigens: Aktuell ist The Day Before weiter nicht auf Steam verfügbar, auch hierzu äußert sich Kentain in einer weiteren Nachricht. Demnach arbeitet das Team daran, dass The Day Before zurück auf die Valve-Plattform kommt. Ob damit ein Ende des Rechtsstreits mit dem Betreiber einer gleich heißenden Kalender-App naht, muss sich erst zeigen.

Das neueste Gameplay-Video zu The Day Before könnt ihr euch übrigens wie folgt ansehen, das Survivalspiel-Experte Alex bereits kritisch analysiert hat - was Fntastic zeigt und eben nicht zeigt, ist seiner Meinung nach entlarvend.

Was haltet ihr von den Neuigkeiten bezüglich zu The Day Before: Seid ihr an einer Beta-Phase zu dem Spiel interessiert und würdet ihr euch gerne selbst ein Bild davon machen? Glaubt ihr daran, dass der Release im November 2023 tatsächlich eingehalten werden kann? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Day Before? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!