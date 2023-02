Jetzt bestätigt: The Day Before löst wirklich Streit mit einer Kalender-App aus

Ende Januar 2023 wurde The Day Before von Steam geschmissen. Schuld daran ist ein Markenrechtsstreit um den Titel des Survival-Spiels. Jetzt bestätigen die Verantwortlichen einer koreanischen und knapp dreizehn Jahre alten Kalender-App, dass sie die Rechte an dem Namen The Day Before besitzen - und den wollen sie nicht einfach so aufgeben.

Was ist noch mal passiert? Kleine Gedächtnisauffrischung gefällig? The Day Before war zwischenzeitlich das meistgewünschte Spiel auf Steam, nachdem erste Trailer einen großen Hype ausgelöst hatten, der aber schnell von Skepsis und Zweifeln an der Echtheit des Spiels gefolgt wurde. Anfang 2023 verschwand dann The Day Before plötzlich von der Valve-Plattform und wurde vom 1. März auf den 10. November 2023 verschoben.

Das ursprünglich für Januar versprochene Gameplay wurde übrigens mittlerweile nachgeliefert, was nicht nur für zusätzliche Skepsis, sondern auch Plagiatsvorwürfe sorgte:

10:01 The Day Before zeigt 10 Minuten Gameplay mit Erkundung, Kämpfen und Crafting

Survival-Spiel gegen Kalender-App

Das behauptet Fntastic: Kurz darauf meldete sich das Entwicklerstudio hinter The Day Before zu Wort. Schuld an der Entfernung von Steam und der damit einhergehenden Verschiebung sei der Urheberrechtsanspruch einer Privatperson. Den Streit möchte man schnell beilegen, während man sich weiter zu 100 Prozent auf die Entwicklung des Spiels konzentriert.

Mitte Februar folgte ein neues Statement, bei dem Fntastic durchblicken ließ, dass dem Survival-Spiel The Day Before eine Kalender-App namens The Day Before im Weg steht. Fntastic schreibt dazu wortwörtlich auf Twitter:

Drei Fakten:

1. Der sogenannte “Besitzer” der Namensrechte ist der Schöpfer einer Kalender-App, die nichts mit der Games-Kategorie zu tun hat. 2. Nachdem wir das Spiel 2021 angekündigt hatten, wollte er ebenso den Titel übernehmen und reichte Markenzeichen-Anträge vor uns ein. 3. Er bietet uns mehrdeutig an, ihn zu kontaktieren, um etwas zu diskutieren - aber was? Wir werden kämpfen. Macht liegt in der Wahrheit.

Das sagen jetzt die App-Entwickler: Gegenüber Eurogamer hat sich der Betreiber der Kalender-App nun zu dem Drama um The Day Before geäußert und damit bestätigt, tatsächlich in den Streit involviert zu sein. Bei TheDayBefore handelt es sich um eine koreanische App, die 2010 erstmals veröffentlicht und seitdem über den Google Playstore über 40 Millionen mal heruntergeladen wurde.

Aus dem Statement geht außerdem hervor, dass der Markenrechte-Eintrag bereits im Jahr 2015 in Korea erfolgte und seitdem The Day Before dort, in den USA, China, Russland, Japan, Vietnam und der Europäischen Union urheberrechtlich geschützt ist.

Die Verantwortlichen hinter der App planen momentan nicht, die Rechte an dem Namen aufzugeben, sondern will das Gegenteil bewirken: Die eigene App und deren Nutzer schützen. Wie der Streit zwischen dem Survival-Spiel und der Kalender-App weitergeht, muss sich erst noch zeigen.

Was haltet ihr von dem Streit um den Markennamen The Day Before und wie sowohl das Entwicklerstudio Fntastic als auch die Betreiber der Kalender-App damit umgehen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Survival-Spiel und was glaubt ihr, was zum geplanten Release am 10. November 2023 tatsächlich rumkommt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!