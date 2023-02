Neue Vorwürfe zu The Day Before: Trailer soll sich sehr freigiebig bei Konkurrenz bedienen

Kaum ein Spiel schlägt aktuell schon vor Release solche Wellen wie The Day Before - allerdings größtenteils zum Negativen. Zahlreiche Fans bezweifeln mittlerweile die Echtheit beziehungsweise Aufrichtigkeit der Entwickler und hinterfragen, ob hier wirklich ein Spiel entsteht. Die Details könnt ihr in unserer Chronik zur Kontroverse um The Day Before nachlesen.

Auf Druck der Community wurde jüngst erstes Gameplay zum Spiel gezeigt - und das sorgt auch über die Qualität der Szenen hinaus für Diskussionen. Twitter-User Chroma hat ziemlich verblüffende Parallelen zwischen dem veröffentlichten Footage und anderen Spielen festgehalten - und im Internet entbrennt erneut die Diskussion über die Grenze zwischen Inspiration und dreister Kopie.

Parallelen zwischen The Day Before und anderen Spielen

Twitter-User Chroma kontrastiert den Anfang des gezeigten The-Day-Before-Trailers mit dem Trailer zum Zombie-Modus von Call of Duty Black Ops: Cold War:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Falls ihr die Parallelen selbst nachvollziehen wollt, dann achtet hier auf die ersten Sekunden des Videos:

10:01 The Day Before zeigt 10 Minuten Gameplay mit Erkundung, Kämpfen und Crafting

Und vergleicht den Spaß dann mit den Abschnitten ab Sekunde 00:42 in diesem Trailer hier:

2:40 CoD Cold War - Gameplay aus dem Zombie-Modus im Reveal-Trailer

Diese Kritik reiht sich ein in diverse Vorwürfe, die die Community in den letzten Monaten geäußert hat. Auch in seinem Promo-Material soll sich The Day Before - so die Vorwürfe - sehr stark von anderen Spielen inspirieren lassen. Beispielsweise bei The Division:

The Division The Day Before

Chroma hält auch parallelen zwischen The Day Before und der matschigen Trucksimulation Snowrunner, Resident Evil 2 und The Last of Us fest. Natürlich finden sich auch Verteidiger, die von kreativer Inspiration sprechen. Eine Referenz an andere Spiele muss ja kein Plagiat sein.

Auf der anderen Seite lässt sich zumindest zweifelsfrei festhalten, dass sich die Entwickler hier im Hinblick auf die Plagiatsvorwürfe keinen Gefallen tun, auch im neuesten Video so starke Parallelen zu einem alten CoD-Trailer einzuweben.