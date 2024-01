The Day Before: Wer ist am Debakel schuld? Die Entwickler liefern eine bizarre Antwort

Für Entwickler Fntastic steht fest, wer schuld am Scheitern von The Day Before hat.

Am 22. Januar 2024 war es so weit, die Server von The Day Before wurden abgeschaltet, was den Schlussstrich für das spektakulär gescheiterte Survival-Spiel markierte. Doch Entwickler Fntastic hat damit scheinbar noch nicht abgeschlossen und veröffentlichte eine Stellungnahme, in der sie unter anderem erklären, dass eine »Hasskampagne« zum Untergang des Spiels führte.

Fntastic sieht Schuld bei Influencern

Via X, ehemals Twitter, erklärte Fntastic, woran The Day Before ihrer Meinung nach gescheitert ist. Sie sehen die Verantwortung bei Influencern, die mit negativen Inhalten zum Spiel Geld verdienen wollten.

Da Fntastic den Post bereits zweimal wieder gelöscht hat, folgt hier ein Screenshot. Die Nutzer unter dem Post vermuten, dass so der Community-Note entgangen werden soll, die die gemachten Aussagen als inkorrekt bezeichnet.

Die mittlerweile mehrfach gelöschte Aussage vom offiziellen X-Account von Fntastic.

Fntastic spricht von einem »Goldrausch« der von einigen »Bloggern« aufgrund der hohen Popularität des Spiels losgetreten wurde, um mit Falschinformationen zu The Day Before Klicks zu generieren.

Obwohl das Spiel schon nach kurzer Zeit verbessert worden sei und die Bewertungen begannen positiver auszufallen, habe diese »Hasskampagne«, so Fntastic wortwörtlich, bereits schweren Schaden angerichtet.

Es heißt außerdem, Fntastic habe nach dem Verkaufsstopp Nachrichten von Spielern erhalten, die sagten, die »Blogger hätten sie betrogen und sie mögen das Spiel«.

In diesem Video haben wir für euch die Geschichte von The Day Before aufgearbeitet:

21:25 The Day Before: Die Geschichte einer Spiele-Katastrophe, die jeder kommen sah!

Fntastic betont: Es gab keinen Betrug

Das Studio reagiert zudem auf kursierende Aussagen von anonymen Quellen, die behaupten, Fntastic habe versucht, sowohl die Spieler als auch die eigenen Investoren zu betrügen.

Beide Vorwürfe werden dementiert: Man habe für The Day Before weder Crowdfunding betrieben, noch Vorbestellungen angeboten. Alle Steam-Nutzer bekamen nach dem Aus ihr Geld zurück. Die Partnerschaft mit Publisher Mytona sei weiterhin vorhanden und das Verhältnis gut.

Fntastic scheint weitermachen zu wollen und beendet die Stellungnahme mit der Aufforderung, den Social-Media-Kanälen zu folgen, um zu erfahren, was sie als Nächstes planen.

The Day Before wird definitiv in die Videospielgeschichte eingehen, vermutlich jedoch eher als Debakel und eben nicht als Opfer einer Kampagne. Wie seht ihr die Situation? Hatten Influencer einen Anteil am Niedergang des Spiels? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.