The Day Before für die Nachwelt erhalten: Rettungsmanöver für das Skandalspiel gestartet

The Day Before verschwindet bald für immer - nur ein Offline-Modus kann das Skandalspiel retten.

The Day Before soll weiterleben dürfen – zumindest wenn es nach den Moddern Luci0 und fskartd geht. Wie die beiden via Social Media ankündigen, ist eine inoffizielle Offline-Version in Arbeit, die den Skandaltitel in einer spielbaren Fassung bewahren wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Denn nach den vernichtenden Steam-Reviews, Betrugsvorwürfen, einer beispiellosen Refund-Offensive und der darauffolgenden Studioschließung, geht The Day Before noch im Januar 2024 offline.

Mit dem Server-Aus wäre das Survival-Spiel dann generell nicht mehr spielbar – selbst für User, die es in ihrer Bibliothek haben.

Die beiden Modder suchen nun genau dafür eine Lösung und wollen die Server-Verbindung von The Day Before so umgehen, sodass man sich offline einloggen kann. »Wir können nichts versprechen oder einen Termin nennen, dafür ist es zu früh. Aber wir tun unser Bestes«, schreibt Luci0 bei X (vormals Twitter).

Survival-Hoffnung wird zur Tragödie

Zuletzt sorgte The Day Before für Schlagzeilen, weil nach dem Verkaufsstopp plötzlich Schwarzmarkt-Keys zu Rekordpreisen verschachert wurden – der traurige Schlusspunkt einer bizarren Geschichte.

Denn das Survival-Spiel galt lange als Hoffnungsträger für viele Fans, war für viele Monate gar das meistgewünschte Steam-Spiel weltweit. Doch zum Launch wurde deutlich: The Day Before war kaputt, ein Flickwerk aus billig zusammengekauften Unreal-Assets und nicht mal das versprochene MMO.

Was wirklich hinter dem ganzen Projekt steckt und ob womöglich sogar Gesetze gebrochen wurden, darüber haben wir mit dem Rechtsanwalt und Gaming-Experten Kai Bodensiek gesprochen:

1:16:02 The Day Before: Zwischen Betrug und Inkompetenz

Historische Relevanz

Ob die inoffizielle Offline-Version wirklich funktionieren wird und wie sie überhaupt angeboten werden soll, ist bislang unklar. Bisher habe man den Steam-Kopierschutz erfolgreich umgehen und alle Spieldateien zugänglich machen können, so der aktuelle Stand des Teams.

Fest steht: Sollten die Modder mit ihrem Vorhaben erfolgreich sein, würden sie einen der größten Aufreger-Releases der letzten Jahre dauerhaft für die Nachwelt konservieren und vielleicht sogar die Tür für tiefere Nachforschungen in das Skandalspiel öffnen.

Was haltet ihr von dem Projekt, The Day Before zu retten? Sollte das Spiel aus historischen Gründen bewahrt werden oder doch lieber für immer von der Bildfläche verschwinden? Schreibt uns eure Meinung!