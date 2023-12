Allen Besitzern von The Day Before wird der Preis für das Spiel zurückerstattet.

The Day Before hört nicht auf, Schlagzeilen zu machen. Das angebliche Survival-MMO, das sich als verbuggter Extraction-Shooter entpuppte, steht so hart in der Kritik wie kaum ein anderes Spiel. Die Betrugsvorwürfe haben jetzt dazu geführt, dass Steam selbst eingreift und allen Käufern ihr Geld zurückgibt.

Refund für alle

Wie auf X (ehemals Twitter) von den Entwicklern angekündigt, arbeitet Steam mit dem Investor Mytona zusammen, um allen ihr Geld zurückzugeben. Dabei ist es wohl irrelevant, wie lange ihr The Day Before gespielt habt. Normalerweise ist ein Refund auf Steam nur möglich, wenn das Produkt weniger als zwei Stunden genutzt wurde.

Dabei wird Steam proaktiv bei den restlichen Käufern vorgehen - ob also überhaupt die Wahl bleibt, The Day Before zu behalten, ist unklar. Sehr bald könnt ihr den Shooter aber ohnehin nicht mehr spielen.

Server machen dicht

Wie die Entwickler zudem ankündigen, schließen sich die Server-Pforten von The Day Before am 22. Januar 2024. Dann können auch all diejenigen nicht mehr spielen, die sich einen Key auf dem Schwarzmarkt ergattert haben.

The Day Before wurde nämlich kurz nach Release schon nicht mehr zum Kauf angeboten, das Studio Fntastic hat dicht gemacht. Ohne ein Entwicklungsteam hatten wir leider keine andere Wahl, als das Projekt offiziell zu schließen , so die Macher.

1:16:02 The Day Before: Zwischen Betrug und Inkompetenz

Die User haben genug

In den Kommentaren ist die Stimmung natürlich an einem Tiefpunkt angekommen. Die meisten User werfen den Entwicklern einen Scam-Versuch vor, der in die Hose gegangen ist. Revolt glaubt, dass die Folgen nicht nur auf The Day Before beschränkt sein könnten:

Erfolgreich das Vertrauen der Menschen in den Early Access verloren! Es ergibt mehr Sinn, einfach abzuwarten und zu sehen, wie es sich entwickelt!

Für SlimMerc ist der Zug abgefahren, er will nichts mehr von den Entwicklern hören:

An diesem Punkt glaube ich nicht, dass es wirklich eine Entschuldigung gibt, die den Schaden beheben kann. Erstattet den Spielern einfach ihr Geld zurück, schweigt und überlasst die Spieleindustrie den tatsächlichen Entwicklern und Publishern.

Freut ihr euch, dass nun alle einen Refund für The Day Before bevorsteht oder wünscht ihr euch persönlich gerne, die verbuggten Überreste eines Online-Spiels behalten zu können? Hättet ihr trotz all des Chaos damit gerechnet, dass die Server so schnell dicht machen? Was sind eure Gedanken zu der gesamten Kontroverse? Schreibt es gerne in die Kommentare!