Neue Hoffnung für The Day Before? Ausführliches Entwicklervideo sorgt für Diskussionen

Die Zweifel sind groß, die Scam-Vorwürfe laut. The Day Before hat in den letzten Wochen sicher nicht den besten Ruf genossen. Es geht mittlerweile nicht mehr nur um undurchsichtige Verschiebungen, mittlerweile ist das Spiel auch auf Steam verschwunden und YouTube löschte den letzten Gameplay-Trailer. Die Skeptiker sollen nun mit einem neuen Video umgestimmt werden, bei dem das Studio Fntastic einen Blick in die Vergangenheit wagt und den Entwicklungsprozess Revue passieren lässt.

Einige Spieler haben aus dem Video tatsächlich neue Hoffnung geschöpft – es sind aber noch lange nicht alle Zweifel weg. Das neue Entwickler-Video könnt ihr euch gleich hier ansehen:

6:07 The Day Before möchte mit diesem Videorückblick die Zweifel aus dem Weg räumen

Positive Reaktionen

Fntastic hat es schwer, dieses völlig verdrehte Ruder noch herumzureißen: Die Video-Ankündigung drei Tage zuvor wurde auf dem eigenen Discord-Server noch verspottet, über 500 Lachsmileys erhielt die Nachricht als Reaktion – begeisterte oder interessierte Emojis schafften es nicht einmal, dreistellig zu werden.

Dennoch finden sich zum Video nun viele Kommentare, die wieder positiver gestimmt sind. So schreibt beau bath auf YouTube:

Ich bin noch immer skeptisch, aber das war ein überraschend gelungenes Video! Wenn ihr aufhört, komisches Zeug auf Twitter zu schreiben und vielleicht ein, zwei Videos in den nächsten Monaten veröffentlicht, die eine ähnliche Qualität und möglicherweise neues, noch nicht gesehenes Footage vom Spiel zeigt, dann könntet ihr vieles des verlorenen Vertrauens zurückgewinnen, obwohl viel Negativität diese Projekt umgibt! Fürs erste bleibe ich aber skeptisch und warte.

Auch CommonThiefZA ist von der Qualität des Videos überzeugt:

Das ist das beste Video, was ihr bisher gezeigt habt. Ich bin noch immer skeptisch, aber ich muss dort loben, wo es verdient ist!

In unserer Kommentarspalte findet sich auch etwas positives Feedback. GameStar-User JochenB schreibt folgendes:

»Ich muss zugeben: Das Video lässt bei mir doch wieder das Gefühl aufkeimen, dass da doch mehr dran sein könnte, als bisher gedacht...und das Unternehmen bisher einfach einen extrem unglücklichen PR Auftritt hingelegt hat.

Eine live Demo, bei dem man auf die Zuschauer eingeht, wäre aber immer noch das beste, was sie jetzt kurzfristig machen könnten, um den Karren noch rumzureißen... Die Hoffnung stirbt zuletzt!«

Einige Zweifel halten sich hartnäckig

Komplett ohne Kritik kommt das neue Video aber auch nicht aus. So beschwert sich Uppercase J, dass kaum neues Gameplay gezeigt wird:

Lmfao, Wow. Alles, was das Video also getan hat, war uns die Veränderung zwischen der ursprünglichen Ankündigung und dem letzten Video zu zeigen? Die halten uns weiterhin für doof.

Es gibt aber auch wenige neue Szenen, wie beispielsweise den Charakter-Editor. Brec ist dabei die enorm sparsame Auswahl an Möglichkeiten aufgefallen:

Die Charakter-Einstellungen sind enorm groß: vier Frisuren, drei Bärte, fertig. Genialer Spielzug.

GameStar-User Skome 223 kann über die bisherigen Geschehnisse nicht hinwegsehen:

Und noch mehr "Schadensbegrenzung" für die Dauer-Red-Flag von "Spiel".

Ich kann die zwei "CEOs" nicht mehr ernst nehmen. Alles was bisher passiert ist, ist eine gigantische Red Flag. Allein das Thema mit den Namensrechten ist ein Witz. Der Prozess ist öffentlich einsehbar. Die haben sich den Namen nie gesichert und das als Begründung für die Verschiebung des Spiels genannt, obwohl die WUSSTEN, das die Namensrechte noch fehlen.

Nein, stattdessen schiebt man Werbung für die Hauseigene App in einem PR Video von dem Spiel hier. Die Ganze Situation ist nur noch pures Comedy-Gold.

Das Dev-Video verrät zum Ende, dass in den nächsten Monaten bis zum Release am 10. November 2023 weitere Videos folgen werden. Es sollen Themen wie Quests, Interaktion mit anderen Figuren und sogar der Basenbau angesprochen werden – ein Gameplay-Feature, von dem bisher noch gar nichts bekannt war.

Wie ist eure Stimmung zu The Day Before nach dem Dev-Video? Habt ihr auch neue Hoffnung geschöpft oder seid ihr noch immer skeptisch? Schreibt es uns in die Kommentare!