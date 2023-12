The Day Before: Spieler entlarven die Open World als Flickwerk aus gekauften Unreal-Assets

Stammt die Spielwelt von The Day Before komplett aus dem Asset-Store?

Als Asset Flip bezeichnet man Spiele, die zum größten Teil aus zusammengekauften generischen Versatzstücken bestehen. The Day Before musste sich diesem und anderen Vorwürfen bereits in Vergangenheit stellen. Spieler wollen nun herausgefunden haben, dass The Day Before in großem Maße aus Assets des Unreal-Engine-Stores besteht.

5 Jahre in Entwicklung

10:51 The Day Before ist unfertig und nicht einmal das Spiel, das es sein sollte!

Gekaufte Spielwelt: Laut einem Reddit-Beitrag ist die Stadt, in welche The Day Before die Spieler schickt, ein Bundle mit dem Preis von 300 US-Dollar aus dem Asset-Store der Unreal Engine.

Reddit-Nutzer bxbl geht das von aus, dass nur die Scheune, der Spieler-Hub und die Gegenstände im Spiel tatsächlich von Entwickler Fntastic selbst gemacht wurden.

In einem Kommentar fügt SuperSneaks an, dass auch Menü, Inventar und Multiplayer-Funktionen aus einem weiteren Bundle für 65 US-Dollar stammen. Die Spieler fragen sich inzwischen, woran Fntastic in den angeblich fünf Jahren Entwicklungszeit gearbeitet hat.

Es wird sogar noch bunter

In einem anderen Reddit-Beitrag zählt Nutzer EpicStory1989 Dutzende Produkte aus dem Asset-Store der Unreal Engine auf, die alle angeblich in The Day Before verwendet wurden.

Ist diese Liste korrekt, besteht The Day Before überwiegend aus einer Vielzahl zusammengestückelter Teile. Dabei wurde sich aber offensichtlich nicht viel Mühe gegeben, denn das Spiel ist technisch in keinem guten Zustand.

Was dort alles im Argen liegt, haben wir euch im folgenden Video aufgeschlüsselt. Wir haben The Day Before nämlich gespielt oder es zumindest versucht:

Was ist eigentlich so schlimm an vorgefertigten Assets?

Grundsätzlich erst mal gar nichts. Ihre Nutzung ist bei der Spieleentwicklung durchaus üblich. Nicht jede Kleinigkeit in einem Spiel muss von Grund auf neu gemacht werden und gerade kleinere Studios sparen hier Ressourcen und können bessere Spiele entwickeln.

Bei The Day Before scheint es aber übertrieben worden zu sein und es kommt erschwerend hinzu, dass Fntastic erst vergangene Woche vehement dementierte, ein Asset Flip zu sein und ihr Team »die vergangenen fünf Jahre Tag wie Nacht daran gearbeitet, das Spiel unserer Träume zu erschaffen.«

Wie steht ihr zum Gebrauch von gekauften Assets in Spielen? Ist es euch vielleicht bereits in der Vergangenheit mal bei einem anderen Spiel aufgefallen? Ab wann ist es zu viel? Schreibt eure Meinung gerne die Kommentare.